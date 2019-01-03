Первый в истории человечества: китайский зонд приземлился на обратную сторону Луны (ФОТО)

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Китайский аппарат Чанъэ-4 приземлился на невидимую для нас сторону Луны.

Китайцы впервые в истории человечества посадили свой аппарат на обратную сторону земного спутника. Зонд уже прислал на Землю первые снимки лунных пейзажей, информирует enovosty.com/news.

Первые фото обратной стороны Луны были обнародованы телеканалом Китая GGTN.

Приземление было совершено сегодня, 3 января, в 4:26 по киевскому времени. Китайские ученые заявили, что посадка прошла успешно: аппарат мягко сел на обратную сторону спутника.

Таким образом, Чанъэ-4 стал первым зондом, который достиг обратной стороны Луны и совершил на ней удачную посадку. Теперь ученым наконец-то удастся исследовать неизученный бок, проанализировав особенности рельефа и состав почвы.

Добавим, что китайская система совершила посадку не на равнину, она приземлилась в кратер Карман, который является одним из наибольших ударных углублений. Расположился он на юге спутника.

Справка. На борту Чанъэ-4 находится луноход. Совсем скоро он начнет свою миссию: проанализирует место приземления и проведет целый набор геологических и астрофизических опытов.

Данная миссия – часть Лунной китайской программы и продолжение Чанъэ-3, во время которой на Луну также приземлился луноход. Этот аппарат спустя 40 дней перестал двигаться.