Первый в истории человечества: китайский зонд приземлился на обратную сторону Луны (ФОТО)
Китайский аппарат Чанъэ-4 приземлился на невидимую для нас сторону Луны.
Китайцы впервые в истории человечества посадили свой аппарат на обратную сторону земного спутника. Зонд уже прислал на Землю первые снимки лунных пейзажей, информирует enovosty.com/news.
Первые фото обратной стороны Луны были обнародованы телеканалом Китая GGTN.
Video: #China's Chang'e-4 makes historic landing on moon's far side https://t.co/OckokVjnh8 pic.twitter.com/x3YferTF1o
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— CGTN (@CGTNOfficial) 3 січня 2019 р.
Приземление было совершено сегодня, 3 января, в 4:26 по киевскому времени. Китайские ученые заявили, что посадка прошла успешно: аппарат мягко сел на обратную сторону спутника.
Таким образом, Чанъэ-4 стал первым зондом, который достиг обратной стороны Луны и совершил на ней удачную посадку. Теперь ученым наконец-то удастся исследовать неизученный бок, проанализировав особенности рельефа и состав почвы.
Добавим, что китайская система совершила посадку не на равнину, она приземлилась в кратер Карман, который является одним из наибольших ударных углублений. Расположился он на юге спутника.
Справка. На борту Чанъэ-4 находится луноход. Совсем скоро он начнет свою миссию: проанализирует место приземления и проведет целый набор геологических и астрофизических опытов.
Данная миссия – часть Лунной китайской программы и продолжение Чанъэ-3, во время которой на Луну также приземлился луноход. Этот аппарат спустя 40 дней перестал двигаться.