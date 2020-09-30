Первая турецкая противокорабельная ракета ATMACA близка к серийному производству (ВИДЕО)

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Турецкая компания Roketsan в настоящее время находится на завершающей стадии испытаний своей первой отечественной противокорабельной ракеты ATMACA.

«Осталось последнее испытание с использованием боеголовки для противокорабельной ракеты ATMACA, прежде чем она поступит в массовое производство», — написал в Твиттере Исмаил Демир, глава Управления оборонной промышленности страны (SSB).

Ülkemizin ilk deniz füzesi Atmaca’nın en zor testlerinden birini geride bıraktık. #Atmaca, GPS’den bağımsız, kendi iç ataletsel navigasyon ünitesiyle atıldı ve başarılı oldu. Son olarak harp başlığıyla yapacağımız teste hazırlanıyoruz, yakında seri üretim başlıyor.🚀@roketsan pic.twitter.com/ShrDw6YWUl — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 29, 2020



Он добавил, что ATMACA прошла испытания с собственным внутренним инерциальным навигационным блоком на борту, независимым от GPS. Сообщается, что ракета обладает превосходными возможностями против радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Находящаяся в разработке с 2009 года, ATMACA завершила испытания в ноябре 2018 года. В 2018 году между SSB и ее производителем Roketsan было подписано соглашение о ее массовом производстве. Система управления пуском ракеты была разработана турецкой компанией по производству оборонной электроники ASELSAN, а система управления огнем была разработана Командованием Военно-морского исследовательского центра Турции (ArMerKom).

ATMACA может стрелять по неподвижным или движущимся целям, например, по кораблям. Она имеет дальность до 250 км, парит низко над водой и может достигать цели как в линейной, так и в вертикальной плоскости. Согласно информации, предоставленной Roketsan, с этой функцией ракета может достигать большей высоты, когда она приближается к цели, и приземляться на целевой корабль прямо сверху.

Ракета способна к коррекции на полпути, а ее система наведения защищена от помех, что ставит ее на одну полку с новейшими противокорабельными ракетами европейского и американского производства. Другими ее аналогами являются индийская BrahMos и российская Р-800 Оникс/Яхонт.

Источник: Defenseworld