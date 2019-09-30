Обнаружили существо, которое одновременно имеет три пола
Американские специалисты обнаружили червя, который имеет три пола сразу.
Добавим, что исследованием занимались ученые Калифорнийского технологического института, информирует enovosty.com/news.
Эти организмы были найдены в сверхсоленном и почти необитаемом озере Моно в Калифорнии. Всего было обнаружено 8 особей. Один из видов, под названием Auanema sp., оказался обладателем сразу трех полов. Отметим, что эти черви также смогли пережить огромную дозу мышьяка.
Как правило нематодов разделяют на самцов и гермафродитов, но у Auanema sp. присутствуют и самки. Добавим, что этот вид червей еще и живородящий. В то время, как другие нематоды откладывают яйца.
Эксперты говорят, что скорее всего этот вид смог эволюционировать и адаптироваться к экстремальным условиям. Также Auanema sp. оказались очень живучими. За последние столетие условия в озере менялись неоднократно, но смогли выжить.
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