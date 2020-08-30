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Армия США получит новейшую версию легкого универсального вертолета UH-72B Lakota

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Новейшая версия легкого универсального вертолета UH-72B Lakota поступит в парк армии США в 2021 году

Новейшая версия легкого универсального вертолета UH-72B Lakota поступит в парк армии США в 2021 году, объявил производитель самолетов Airbus 28 августа на виртуальной торговой выставке Ассоциации национальной гвардии США, информирует enovosty.com/news.

Начиная с новых заказов, размещенных в 2020 году, Airbus поставит 17 UH-72B в следующем году после поставки 460 UH-72A для армии, флота и национальной гвардии. Согласно заявлению, в сентябре последний UH-72A (463-й) сойдет с производственной линии в Колумбусе, штат Миссури.

Модель «B» будет заметно отличаться от варианта «A». Вертолет построен на основе Airbus H145 и будет иметь хвостовой винт Fenestron, которого, по словам Airbus, нет в нынешней модели A. Модель «B» также будет иметь более мощную технологию двигателя, «улучшенное» управление и комплект авионики Airbus Helionix, сообщила компания.

Новый вариант вертолета будет передан в Национальную гвардию.

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«С тех пор как мы впервые начали эксплуатацию UH-72 Lakota около 15 лет назад, этот вертолет был рабочей лошадкой армии и национальной гвардии, спасая жизни, помогая в ликвидации последствий стихийных бедствий, обучая тысячи пилотов и, что более важно, помогая защищать наши сообщества и нашу страну», — говорится в заявлении полковника Кэлвина Лэйна, руководителя проекта армейских вертолетов. «Приобретение UH-72B Lakota имеет огромную ценность без затрат на исследования и разработки для армии».

Согласно бюджетному запросу армии на 2021 год, текущая цель состоит в приобретении 478  вертолетов Lakota.

Источник: Defensenews


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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