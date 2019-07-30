Японский зонд взял образцы почвы с далекого астероида

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Во время миссии «Хаябуса-2» удалось совершить успешный забор образцов почвы с астероида Рюгу.

Как передает Японское космическое агентство, зонд «Хаябуса-2» взял образец грунта с астероида Рюгу. Произошло это время второй посадки на его поверхность – еще 11 июля, информирует enovosty.com/news.

Было сказано, что в тот день автономный аппарат приблизился к Рюгу и завис над ним. «Хаябуса-2» находился на высоте 8,5 метров от поверхности астероида. Как только аппарат занял устойчивую позицию, он выстрелил в небесное тело танталовой пулей. Благодаря этому удалось собрать разлетевшуюся пыль и обломки породы с помощью специального устройства.

Сейчас стало известно, что так называемый пылесборник зонда успешно закрыт. Поэтому можно утверждать, что миссия по забору образцов грунта увенчалась успехом.

Образцы почвы Рюгу на данный момент надежно изолированы от внешней среды. Специалисты Японского космического агентства надеются, что уже в ближайшие 12 месяцев капсула с грунтом приземлиться на нашей планете.

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Благодаря полученным образцам ученые хотят приоткрыть тайну зарождения Земли и других планет.