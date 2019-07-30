Японский зонд взял образцы почвы с далекого астероида

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Впечатляющие ретрофотографии со дна озера

Все фото »

Новости технологий

30.07.2019 г.
15:19Японский зонд взял образцы почвы с далекого астероида
14:45Samsung будет выпускать смартфоны с тремя дисплеями, расположенными друг над другом
13:22NASA «взорвало» Сеть новыми захватывающими снимками нашей планеты
13:03В WhatsApp появятся новые полезные функции
12:44Китай начал разработку новых истребителей-невидимок для авианосцев следующего поколения
29.07.2019 г.
22:40Ученые создали умные линзы, увеличивающие картинку при моргании
20:30Обнаружены бактерии, предотвращающие ожирение
Все новости технологий

Аналитика

29.07.2019

Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири

Итоги дня: Звездное время Ольхи-М, школа депутатов и огненный ад в Сибири
Минобороны показало кадры с новых испытаний высокоточного ракетного комплекса "Ольха-М", депутаты проходят учение в Трускавце, а российская Сибирь стирается ...
27.07.2019

Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках

Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Сайты по продаже недвижимости предлагают сегодня всем желающим жить «поближе к земле» варианты по приобретению участков, недостроев и готовых домов в ...
26.07.2019

Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки "Газпрома" и страсти вокруг Окружного суда

Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки Газпрома и страсти вокруг Окружного суда
ЦИК обработала 100% протоколов, НАБУ и ГПУ расследуют вмешательство Окружного суда в работу власти, а "Газпром" намерен продлить на небольшой срок контракт ...

Последние новости

30.07.2019 г.
18:10 Стало известно, когда снимут мораторий на продажу земли
18:03 В Украине прогнозируют вспышку дифтерии: как уберечься (ВИДЕО)
17:55 Владимир Воля рассказал о возможных перспективах новой международной площадки для возвращения Крыма
17:27 Трамп поставил Китаю новый ультиматум в торговой войне
17:06 Суд наложил арест на задержанный в Измаиле российский танкер Neyma
16:55 В зоне ЧАЭС задержана группа иностранных сталкеров
16:54 Зачем нищим россиянам ледоколы "по цене золота", - Злой Одессит
16:53 Женщина без пальцев стала одним из лучших ювелиров Великобритании
16:39 На Киевщине во время пожара погибли двое маленьких детей
16:31 Нефедов рассказал, когда заработает новая таможня
16:19 Палатный призвал президента поддержать молодежное строительство: необходимо 1,5 млрд гривен для 2 тыс. семей
16:05 Россия готовится к полномасштабной военной операции против Украины, - эксперт
15:49 Как увеличить продажи интернет-магазина: 3 лайфхака для начинающих бизнесменов
15:40 СБУ разоблачила механизм финансирования боевиков на Донбассе
15:30 Новые тарифы, штрафы для евробляхеров и завершение вступительной кампании: что ждет украинцев в августе
15:25 Маск уже отжимает у Роскосмоса рынок, а россияне все неуместно юморят, - Аnti-colorados
15:19 Японский зонд взял образцы почвы с далекого астероида
15:04 EBA обеспокоена применением автоматической индексации жд-тарифов
15:03 Австралийцы создали чай со вкусом пива
15:00 В оккупированном Крыму на пляжах начали устанавливать заборы с колючей проволокой (ФОТО)
14:48 Стало известно, дефицит каких витаминов провоцирует головные боли
14:45 Samsung будет выпускать смартфоны с тремя дисплеями, расположенными друг над другом
14:35 Борис Джонсон и его подруга стали первой незамужней парой, занявшей официальную резиденцию на Даунинг-стрит
14:30 «Враг нарушает перемирие, обстановка становится критической»: на Донбасс перебросили танки и авиацию ВСУ
14:15 Bild: Россия пытается скрыть атаки на мирных граждан в Сирии
14:10 Шокирующее видео: дорога исчезает во время наводнения в Канаде
14:00 «Испанский Чернобыль» привлекает все больше туристов со всего мира
13:43 В Крыму отдыхающие "зафотографировали" раненого дельфина до смерти
13:33 Европейская бизнес-ассоциация выступила против автоматической индексации тарифов на жд перевозки
13:32 В Украине запретили популярные витамины из Германии
13:26 ООН будет измерять уровень благополучия украинской молодежи по новой методике
13:22 NASA «взорвало» Сеть новыми захватывающими снимками нашей планеты
13:19 "У меня никогда не было аллергии": Алексей Навальный заявляет о возможном отравлении
13:03 В WhatsApp появятся новые полезные функции
12:49 Украина возглавила рейтинг стран с самым дорогим бензином
12:44 Китай начал разработку новых истребителей-невидимок для авианосцев следующего поколения
12:37 Сибирь во мгле: дым от сибирских пожаров будет виден на Аляске (ФОТО)
12:29 Проблему решают быстро: Uber уволит каждого третьего сотрудника
12:26 Реакция Трампа на последние испытания ракет в Северной Корее говорит о том, что времена «огня и ярости» возвращаются
11:48 В аэропорту Борисполь Boeing совершил экстренную посадку
11:24 У Зеленского приготовились к худшему «газовому» сценарию для Украины
11:20 В США уже готовы нанести новый удар по России
11:15 В Украине растут зарплаты и задолженности
10:20 Дешево и безопасно: Когда украинцам стоит покупать дыни и арбузы
10:02 Им это всё надоело: "ДНР" готова к бунту, - блогер
10:00 У Зеленского пояснили, как Украина намерена возвращать аннексированный Крым
09:17 Журналисты поговорили с российскими военными в Венесуэле: «Отдаем геополитические долги»
08:51 Двойной агент СБУ бежал от боевиков "ДНР", слив наемников из РФ и важную информацию (ВИДЕО)
08:28 "ОРДЛО - некая раковая опухоль": Диссидент предупредил об опасности популярной идеи по Донбассу
08:25 Конфликт настоящий, а Крым должен вернуться: В США высказали жесткую позицию по Украине
08:00 "Она была настоящим ангелом": Появились жуткие подробности убийства 25-летней заробитчанки в Германии
29.07.2019 г.
23:00 BMW выпустит еще один кроссовер (ФОТО)
22:50 Меган Маркл поработала редактором и представила обложку британского Vogue (ФОТО)
22:40 Ученые создали умные линзы, увеличивающие картинку при моргании
22:18 Из-за жары в Европе пересыхают водоемы, вся рыба погибла (ВИДЕО)
22:04 Экологи подали иск властям из-за загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме
22:00 В Ужгородском замке нашли более 50 новых артефактов
21:30 Украинцам увеличат количество дней отпуска
21:00 Продажи квартир на первичном рынке в столице упали
20:58 В украинские газохранилища уже закачали 15,6 млрд куб. м газа
Все новости »

Японский зонд взял образцы почвы с далекого астероида

Главная » Последние новости » Новости технологий » Японский зонд взял образцы почвы с далекого астероида
 
Печать Отправить на почту

 

 

Во время миссии «Хаябуса-2» удалось совершить успешный забор образцов почвы с астероида Рюгу.

Как передает Японское космическое агентство, зонд «Хаябуса-2» взял образец грунта с астероида Рюгу. Произошло это время второй посадки на его поверхность – еще 11 июля, информирует enovosty.com/news.

Было сказано, что в тот день автономный аппарат приблизился к Рюгу и завис над ним. «Хаябуса-2» находился на высоте 8,5 метров от поверхности астероида. Как только аппарат занял устойчивую позицию, он выстрелил в небесное тело танталовой пулей. Благодаря этому удалось собрать разлетевшуюся пыль и обломки породы с помощью специального устройства.

Сейчас стало известно, что так называемый пылесборник зонда успешно закрыт. Поэтому можно утверждать, что миссия по забору образцов грунта увенчалась успехом.

Образцы почвы Рюгу на данный момент надежно изолированы от внешней среды. Специалисты Японского космического агентства надеются, что уже в ближайшие 12 месяцев капсула с грунтом приземлиться на нашей планете.

Читайте: В сентябре к Земле приблизится астероид

Благодаря полученным образцам ученые хотят приоткрыть тайну зарождения Земли и других планет.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 77

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Возраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политологВозраст новых депутатов: Рада помолодела на семь с половиной лет
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Звездное время "Ольхи-М", школа депутатов и огненный ад в Сибири
Особенности приобретения недвижимости в коттеджных городках
Итоги дня: Новые провокации ФСБ, уступки "Газпрома" и страсти вокруг Окружного суда
Итоги дня: Портрет новой Рады, задержанный танкер РФ и подготовка к непростой зиме
«Ты скажи мне, чё ты хошь!» Москва упорно хочет развалить Украину Донбассом
Итоги дня: Позиция Зеленского по Крыму и Донбассу и возвращение украинских моряков
Итоги дня: Воздушные провокации, освобождение последнего регионала и падение цены на газ
Выборы в Раду 2019: прогнозы и оценки экспертов
Итоги дня: Монобольшинство Слуги народа, яркие "пролеты" скандальных политиков и загадка будущей коалиции
Итоги дня: Победа "Нафтогаза", "мобильные хижины" для военных и раскрытие громкой схемы
Все статьи


Читайте также

В сентябре к Земле приблизится астероид
 Трехсотметровый астероид пролетит завтра возле Земли: есть ли опасность?
К Земле летит большой астероид
 Японский зонд сбросил бомбу на поверхность астероида Рюгу
Астрономы зафиксировали редкое явление: распадающийся астероид (ФОТО)
 К Земле приближается 40-метровый астероид
Мимо Земли пролетел огромный астероид
 Гарвардский астроном: Оумуамуа – огромный космический корабль, а не астероид
Загрузка...

Армия

Противотанковый ракетный комплекс «Скиф»
Бронетранспортер БТР-3Е1
Вертолет Eurocopter Tiger (Германия-Франция)
Бронетранспортер Saurer 4K (Австрия)
Вся армия    >>

Персоны

Геннадий
БОГОЛЮБОВ
Татьяна
ДЕНИСОВА
Евгеньевич
ЛОЖКИН
Владимир
ДЕМЧИШИН
Все персоны    >>


Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных

ТОП-модели смартфонов: Какие новинки удивят мир

бизнесмен Макс Поляков

FireFly AeroSpace Макса Полякова — реальная перспектива доступного космоса

Американская альтернатива «Союзу»: как SpaceX и Boeing будут доставлять астронавтов NASA на МКС

Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Производственные кооперации с мировыми автомобильными брендами: перспективы украинского автопрома

Рынок автомобилей: Что выбирают украинцы

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

Рынок земли


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 