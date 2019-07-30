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В WhatsApp появятся новые полезные функции

Главная » Последние новости » Новости технологий » В WhatsApp появятся новые полезные функции
 
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Популярный мессенджер WhatsApp обзаведется новыми опциями. Сейчас они находятся на стадии тестирования.

Эксперты ресурса WABetaInfo разузнали, что мессенджер WhatsApp ждет серия усовершенствований, информирует enovosty.com/news.

Сейчас команда разработчиков занимается внедрением в приложение недостающих для многих пользователей возможностей. В частности, уже вскоре можно будет использовать WhatsApp на нескольких устройствах, не привязывая его к смартфону.

Также сообщается об опции предварительного просмотра голосовой почты, поступаемой в push-уведомления.

Создатели программы также работают над внедрением оперативного редактирования отправленных и полученных мультимедиа-файлов. Ожидается появление этой опции на двух оперативных системах: iOS и Android. Благодаря нововведению пользователь сможет изменять изображения прямо в интерфейсе мессенджера. Это однозначно позволит сэкономить память гаджета.

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К сожалению, на данный момент нет информации о сроках появления каждой новой функции WhatsApp.

Справка. Корпорация WhatsApp Inc. первоначально была создана Яном Кумом и Брайаном Эктоном в 2009 году. Однако в октябре 2014 года ее выкупил Марк Цукерберг и она стала собственностью Facebook Inc. Спустя еще два года приложение стало бесплатным и доступным почти для каждого жителя планеты.


Автор: Катерина Лукьянчук
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