В WhatsApp появятся новые полезные функции
Популярный мессенджер WhatsApp обзаведется новыми опциями. Сейчас они находятся на стадии тестирования.
Эксперты ресурса WABetaInfo разузнали, что мессенджер WhatsApp ждет серия усовершенствований, информирует enovosty.com/news.
Сейчас команда разработчиков занимается внедрением в приложение недостающих для многих пользователей возможностей. В частности, уже вскоре можно будет использовать WhatsApp на нескольких устройствах, не привязывая его к смартфону.
Также сообщается об опции предварительного просмотра голосовой почты, поступаемой в push-уведомления.
Создатели программы также работают над внедрением оперативного редактирования отправленных и полученных мультимедиа-файлов. Ожидается появление этой опции на двух оперативных системах: iOS и Android. Благодаря нововведению пользователь сможет изменять изображения прямо в интерфейсе мессенджера. Это однозначно позволит сэкономить память гаджета.
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К сожалению, на данный момент нет информации о сроках появления каждой новой функции WhatsApp.
Справка. Корпорация WhatsApp Inc. первоначально была создана Яном Кумом и Брайаном Эктоном в 2009 году. Однако в октябре 2014 года ее выкупил Марк Цукерберг и она стала собственностью Facebook Inc. Спустя еще два года приложение стало бесплатным и доступным почти для каждого жителя планеты.