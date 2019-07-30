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Ожидается, что в моделях iPhone, выпущенных в 2020 году, будет 5G

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ожидается, что в моделях iPhone, выпущенных в 2020 году, будет 5G
 
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По словам надежного аналитика Apple, компания собирается выпустить три новые модели iPhone в 2020 году, которые поддерживают 5G.

Инсайдер ветеранов индустрии Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) утверждает, что все три iPhone, которые должны появиться в 2020 году, будут иметь подключение 5G. Сети начинают развертывать каждую из своих 5G-платформ по всему миру, и производители телефонов также начинают выпускать телефоны, которые смогут использовать преимущества предстоящего сетевого стандарта, информирует enovosty.com/news.

В прошлом месяце Куо заявил, что 5,4-дюймовые и 6,7-дюймовые модели iPhone 2020 года будут обладать возможностями 5G, тогда как третья модель, предположительно более дешевая 6,1-дюймовая модель iPhone XR , будет ограничена только сетями LTE. Однако в своем новом отчете он говорит, что все три, включая более дешевую модель, получат 5G.

Аналитик отмечает, что компания Apple скорее всего будет продавать эти новые iPhone по гораздо более высоким ценам, чем сейчас.


Автор: Катерина Лукьянчук
ТЕГИ: ,
Посещений: 26

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