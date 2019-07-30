NASA «взорвало» Сеть новыми захватывающими снимками нашей планеты

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Специалисты космического агентства NASA обнародовали на своем ресурсе свежие фото нашей родной Земли. Наша планета выглядит на новых снимках невероятно зрелищно.

Завораживающие снимки в NASA прислали астронавты, пребывающие на борту МКС. Сотрудники агентства оперативно разместили их на своем официальном интернет-портале, информирует enovosty.com/news.

На фото заметна захватывающая игра света и невероятное величество нашего дома – Земли.

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Добавим, что астронавты каждые полтора часа «обходят» на МКС Землю. За весь этот период у них есть 45 минут, когда видно солнечный свет. Именно во время этого периода планета показывает все свои чудеса. Как раз тогда астронавты пытаются сфотографировать как можно больше географических особенностей Земли.

Справка. Американское космическое агентство NASA было основано в июле 1958 года. В апреле прошлого года его возглавил Джим Бранденстайн. Годовой бюджет NASA составляет около 20 млрд долларов США. Все изображения, публикуемые агентством на его интернет-ресурсах считаются общественным достоянием, поэтому могут свободно распространяться землянами.