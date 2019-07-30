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Китай начал разработку новых истребителей-невидимок для авианосцев следующего поколения

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай начал разработку новых истребителей-невидимок для авианосцев следующего поколения
 
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Разработчики китайской компании Chengdu Aerospace работают над новой версией истребителя J-20, чтобы сделать его пригодным для использования в системах запуска катапульт следующего поколения

Военные источники сообщают, что компании, стоящие за  созданием китайских истребителей J-20 и FC-31, будут соревноваться друг с другом в гонке за разработку реактивного самолета-невидимки для авианосцев следующего поколения., информирует enovosty.com/news.

Новая версия китайского самолета должна идеально работать с системами запуска катапульт, которые в настоящее время разрабатываются для использования на гигантских авианосцах.

J-20 был спроектирован и построен Чэнду Aerospace Corporation, в то время как FC-31 разрабатывается его дочерней компанией Shenyang Aircraft Corporation, создавшей также J-15, который уже находится в эксплуатации.

China J-15

Снимок экрана / CGTN

Ходят слухи, что инженеры в Чэнду работают над уменьшенной версией J-20 — длина которого сейчас составляет 22 метра в длину — так что самолет будет совместим с новой системой запуска. Для сравнения, длина FC-31 составляет всего около 17 метров.

Хотя J-20 на два метра короче J-15, последние используются на авианосцах с трамплиновой системой запуска, а не с новыми катапультами.

Согласно последнему изданию журнала «Морские торговые суда», базовая конструкция J-20 делает его хорошо подготовленным к работе в море, и этот реактивный самолет можно модифицировать.

J-15, первый и единственный в Китае активный истребитель, использующейся на авианосцах, основан на прототипе российского истребителя Sukhoi Su-33 третьего поколения.

J-20 был передан ВВС НОАК в 2017 году, через шесть лет после своего первого полета. FC-31 совершил свой первый испытательный полет в 2012 году, но еще не назначена дата ввода в эксплуатацию.

China J-15

Китайские истребители J-15 с авианосца Ляонин проводят учения в Южно-Китайском море. REUTERS / Stringer

Хотя нынешние версии FC-31 и J-20 оснащены двигателями российской разработки или их вариантами, в будущих моделях будут использоваться двигатели, полностью изготовленные в Китае.

«Например, FC-31 использует двигатель средней тяги WS-13, модифицированный вариант российского двигателя, разработанный в конце 1970-х годов», — говорят эксперты.

В Китае эти двигатели используются только на старых самолетах, таких как бомбардировщики J-7A, которые вскоре будут сняты с производства.

Будущие версии J-20 будут оснащены разработанным китайскими турбореактивным двигателем.

По словам военно-морского эксперта Ли Цзе, новейшие версии J-20, обладающие передовыми сверхзвуковыми и маневренными возможностями, способны конкурировать с американскими F-22 и F-35, используемыми Японией и Южной Кореей.

FC-31 также является стелс-самолетом, но не может нести столько ракет, сколько J-20.

Напомним, по сведениям издания South China Morning Post, китайские власти намерены построить четыре атомных авианосца, чтобы к 2035 году приблизиться к достижению паритета с США, доведя общее число своих авианосцев до шести.


Автор: Оксана Ельченко
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