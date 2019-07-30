Китай начал разработку новых истребителей-невидимок для авианосцев следующего поколения
Разработчики китайской компании Chengdu Aerospace работают над новой версией истребителя J-20, чтобы сделать его пригодным для использования в системах запуска катапульт следующего поколения
Военные источники сообщают, что компании, стоящие за созданием китайских истребителей J-20 и FC-31, будут соревноваться друг с другом в гонке за разработку реактивного самолета-невидимки для авианосцев следующего поколения., информирует enovosty.com/news.
Новая версия китайского самолета должна идеально работать с системами запуска катапульт, которые в настоящее время разрабатываются для использования на гигантских авианосцах.
J-20 был спроектирован и построен Чэнду Aerospace Corporation, в то время как FC-31 разрабатывается его дочерней компанией Shenyang Aircraft Corporation, создавшей также J-15, который уже находится в эксплуатации.
Снимок экрана / CGTN
Ходят слухи, что инженеры в Чэнду работают над уменьшенной версией J-20 — длина которого сейчас составляет 22 метра в длину — так что самолет будет совместим с новой системой запуска. Для сравнения, длина FC-31 составляет всего около 17 метров.
Хотя J-20 на два метра короче J-15, последние используются на авианосцах с трамплиновой системой запуска, а не с новыми катапультами.
Согласно последнему изданию журнала «Морские торговые суда», базовая конструкция J-20 делает его хорошо подготовленным к работе в море, и этот реактивный самолет можно модифицировать.
J-15, первый и единственный в Китае активный истребитель, использующейся на авианосцах, основан на прототипе российского истребителя Sukhoi Su-33 третьего поколения.
J-20 был передан ВВС НОАК в 2017 году, через шесть лет после своего первого полета. FC-31 совершил свой первый испытательный полет в 2012 году, но еще не назначена дата ввода в эксплуатацию.
Китайские истребители J-15 с авианосца Ляонин проводят учения в Южно-Китайском море. REUTERS / Stringer
Хотя нынешние версии FC-31 и J-20 оснащены двигателями российской разработки или их вариантами, в будущих моделях будут использоваться двигатели, полностью изготовленные в Китае.
«Например, FC-31 использует двигатель средней тяги WS-13, модифицированный вариант российского двигателя, разработанный в конце 1970-х годов», — говорят эксперты.
В Китае эти двигатели используются только на старых самолетах, таких как бомбардировщики J-7A, которые вскоре будут сняты с производства.
Будущие версии J-20 будут оснащены разработанным китайскими турбореактивным двигателем.
По словам военно-морского эксперта Ли Цзе, новейшие версии J-20, обладающие передовыми сверхзвуковыми и маневренными возможностями, способны конкурировать с американскими F-22 и F-35, используемыми Японией и Южной Кореей.
FC-31 также является стелс-самолетом, но не может нести столько ракет, сколько J-20.
Напомним, по сведениям издания South China Morning Post, китайские власти намерены построить четыре атомных авианосца, чтобы к 2035 году приблизиться к достижению паритета с США, доведя общее число своих авианосцев до шести.