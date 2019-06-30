YouTube позволит пользователям навсегда скрывать ненужный контент

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Видеохостинг YouTube внедряет новую опцию, позволяющую полностью скрывать определенный контент.

В официальном блоге YouTube сказано, что сотрудники корпорации очень стараются, чтобы все рекомендуемые ролики нравились пользователям. «Однако, мы не всесильны», — подытожили они, информирует enovosty.com/news.

Чтобы спрятать тот контент, который вам не нравиться, нужно забанить определенный канал. Дальше – дело за нейросетями. Вы имеете полное право удалять рекомендуемые видео из списка предлагаемого, сообщают в YouTube.

Специалисты добавили, что отсеять группу ненужных тематических рекомендаций очень просто. Пользователю следует нажать на кнопку в виде трех точек. Она расположена возле превью. Затем необходимо нажать на пункт «Не рекомендовать этот канал».

В дальнейшем видеохостинг обещает не «подсовывать» людям конкретный канал и все похожие на него ролики.

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Если человек передумал и захотел вновь видеть забаненный контент, ему необходимо вновь оформить подписку на удаленное ранее.

На данный момент такая опция доступна пользователям, использующим ОС Android. Вскоре ожидается появление на iOS и десктопе.