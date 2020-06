Истребители J-15 выполнили свою дебютную миссию на новейшем китайском авианосце (ФОТО)

Крупнейший британский портал в Китае опубликовал несколько новых фотографий, демонстрирующих, что истребители J-15 начали взлетно-посадочную подготовку на авианосце CNS Shandong.

J-15, также известные как истребители Flying Shark, выполняют свою дебютную оперативную миссию на втором китайском авианосце и первом таком судне, полностью спроектированном и построенном в Китае.

CNS Shandong, получивший обозначение корпуса № 17, является самым большим, мощным и сложным военно-морским кораблем, когда-либо созданным и построенным в Китае.

Его строительство началось в ноябре 2013 года в Dalian Shipbuilding Industry, дочерней компании China State Shipbuilding Corp, крупнейшего в мире судостроителя. Он был спущен на воду в апреле 2017 года, провел свои первые морские испытания в мае прошлого года и провел еще восемь морских испытаний перед вводом в эксплуатацию.

CNS Shandong вытесняет не менее 50 000 метрических тонн воды. Он имеет обычные двигательные установки и использует пандус для запуска истребителей J-15. Корабль также развертывает несколько типов вертолетов.

Что касается J-15, то это двух-реактивный всепогодный авианосный истребитель, разрабатываемый авиастроительной корпорацией Шэньян и Институтом авиации 601 Института ВМС Китая.

Второй авианосец Китая может перевозить по меньшей мере 36 истребителей J-15, что на 50% больше, чем первый.

Центральное телевидение Китая (CCTV) сообщило, что первый китайский авианосец «Ляонин» может перевозить 24 истребителя J-15, отмечая, что новое судно увеличит количество реактивных самолетов.

J-15 jets have started take-off and landing training on aircraft carrier “Shandong”. pic.twitter.com/NKBJuY0Upf

— China Daily (@ChinaDaily) June 27, 2020