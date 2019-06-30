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Google Maps теперь будет определять уровень загруженности поездов и автобусов

Главная » Последние новости » Новости технологий » Google Maps теперь будет определять уровень загруженности поездов и автобусов
 
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Корпорация Google объявила о запуске новшества в Google Maps. Теперь с помощью ресурса можно будет прогнозировать уровень загруженности общественного транспорта.

Google Maps теперь будет анализировать уровень загруженности общественного транспорта: автобусов, поездов и даже метро. Ресурс будет формировать такую информацию на основе прошлых поездок, информирует enovosty.com/news.

Дело в том, что Google Maps на протяжении нескольких месяцев предлагал пользователям отвечать на дополнительные вопросы относительно загруженности того или иного маршрута.

После каждой поездки людям предлагалось ответить, насколько был загружен рейс. Среди вариантов ответов были такие: «много свободных мест», «мало свободных мест», «лишь места для стояния», «стоячие места в более тесном пространстве».

Таким образом, корпорация получила достаточно информации от людей, которые прогнозирую свои каждодневные поездки.

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Сейчас опция прогнозирования поездок работает в двух сотнях городов во всем мире.

Справка. В Google Maps теперь также доступна информация о задержке общественного транспорта. Она работает в онлайн-режиме. Теперь пассажиры будут получать еще и информацию о том, насколько задержится тот или иной автобус.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 72

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