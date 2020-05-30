В прямом эфире взорвался прототип корабля для межпланетных полетов компании Илона Маска (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » В прямом эфире взорвался прототип корабля для межпланетных полетов компании Илона Маска (ВИДЕО) В прямом эфире взорвался прототип корабля для межпланетных полетов компании Илона Маска (ВИДЕО)

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В Техасе, во время запуска, произошёл взрыв космического корабля Starship SN4 компании SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.

Инцидент случился во время прямой трансляции на канале NASASpaceflight в YouTube, 29 мая. , информирует enovosty.com/news.

По предварительным данным, взрыв произошёл вследствие утечки топлива.

Данный космический корабль разрабатывался с целью осуществления межпланетных полётов в космос. Выводить в космос его будут на многоразовых ракетах-носителях Super Heavy.

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К сожалению, это не первые испытания корабля Starship, которые закончились провалом. До этого, во время испытаний, которые проходили в феврале, корабль разорвало на части во время наполнения резервуаров жидким азотом.