Ученые обнаружили новую планету в неожиданном месте

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Международная группа ученых обнаружила небольшую экзопланету размером с Нептун в области Вселенной, близкой к звездам, где обычно не существует миров.

Астрономы из Университета Уорика и других организаций описали планету, которую они обнаружили в «Нептуновской пустыне», на расстоянии около 920 световых лет от Земли, информирует enovosty.com/news.

Считается, что недавно открытый мир, обозначенный как NGTS-4b, на 20 процентов меньше Нептуна, но примерно в три раза больше Земли. Он также считается чрезвычайно горячим даже для такой маленькой экзопланеты, ее температура достигает около 1000 градусов по Цельсию, что намного горячее, чем Меркурий.

Исследователи назвали NGTS-4b «Запретной планетой», поскольку он находился в области космоса, которая, как известно, не имеет подобных миров.

Чтобы определить местонахождение Запретной планеты, исследователи использовали современное оборудование для наблюдений, известное как транзитное исследование следующего поколения. NGTS находится в Паранальной обсерватории Европейской южной обсерватории в пустыне Атакама в Чили.

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NGTS-4b может совершить полный оборот вокруг своей звезды-хозяина всего за 1,3 дня. Это относительно мало по сравнению с орбитой Земли вокруг Солнца, которая занимает один полный год.

Что делает Запрещенную планету такой уникальной находкой, так это то, что это единственный мир размером с Нептун, когда-либо существовавший в Нептуновской пустыне. Известно, что область получает высокие уровни излучения от своей звезды-хозяина, что приводит к тому, что газообразная атмосфера планет в конечном итоге испаряется и оставляет только каменистое ядро.

NGTS-4b в настоящее время является единственной планетой, которая сохраняет свою газовую атмосферу, несмотря на то, что находится в такой неблагоприятной космической среде.

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Исследователи подозревают, что NGTS-4b, возможно, только недавно переместился в пустыню Нептуна, возможно, за последний миллион лет. Также возможно, что Запретная Планета могла быть огромным миром и что ее газовая атмосфера все еще находится в процессе испарения.