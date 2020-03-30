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Япония выделит $360 млн на модернизацию истребителей F-15

Главная » Последние новости » Новости технологий » Япония выделит $360 млн на модернизацию истребителей F-15
 
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Модернизация включает в себя интеграцию противоракетных ракет, увеличение полезной нагрузки боеприпасов и улучшение возможностей самолета на EW.

Япония собирается в этом году предоставить своим существующим истребителям F-15 возможности Electronic Warfare (EW), помимо покупки дополнительных самолетов-невидимок F-35, обладающих способностью использовать сосредоточенную энергию для победы над электроникой противника, информирует enovosty.com/news.

В своем оборонном бюджете на 2020 год, опубликованном 30 марта, министерство обороны Японии обнародовало свой план модернизации самолетов F-15 на сумму 39 млрд иен (362,13 млн долларов). Модернизация включает в себя интеграцию противоракетных ракет, увеличение полезной нагрузки боеприпасов и улучшение возможностей самолета на EW.

В октябре 2019 года Государственный департамент США одобрил для Boeing и Mitsubishi модернизацию 98 японских самолетов F-15 до конфигурации японского супер-перехватчика (JSI). В дополнение к обучающему, вспомогательному и испытательному оборудованию, а также другим логистическим элементам, самолеты получат радар с активной электронно-сканированной матрицей (AESA), компьютеры с расширенным набором процессоров Core Mission System II и наборы цифровых EW System ALQ-239.

Япония улучшит возможности радиоэлектронной борьбы истребительного флота

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Boeing F-15 jet

Токио также хочет купить 3 самолета F-35A и 6 самолетов F-35B с коротким взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) с превосходной «электронной защитой» за 28,1 млрд иен (260,17 млн ​​долларов) и 79,3 млрд иен (734 млн долларов) соответственно. Япония выделила дополнительно 37,4 млрд. иен (345,125 млн. долл.) для покрытия расходов на техническое обслуживание и оборудование. Японские силы самообороны (JSDF) в настоящее время имеют на вооружении около 12 самолетов F-35A. В апреле прошлого года один из истребителей упал в Тихий океан во время обычной боевой подготовки против истребителей с тремя другими самолетами F-35A.

Источник: Defenseworld

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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