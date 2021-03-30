В Турции попытались объединить беспилотные бронированные машины с БПЛА

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Турецкая компания FNSS протестировала концепцию объединения беспилотного бронетранспортера (БТР) M113 с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА).

Технический руководитель беспилотных наземных транспортных средств FNSS Джанкат Айкурт сказал во время презентации на прошлой неделе, что во время кавалерийских учений начались испытания этой интеграции. Он добавил, что исследования, основанные на различных концепциях, связанных с беспилотными транспортными средствами и БПЛА, включая дроны-камикадзе, продолжаются, сообщают Экономические новости со ссылкой на DefenceTurk.net.

Ожидается, что машины, реализованные в рамках проекта Shadow Cavalry, будут выполнять важные задачи, включая логистические услуги, наблюдение, разведку и транспортные услуги в опасной местности и разминирование.

Бронетранспортеры М-113, Турция

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Детали объединения, включая то, будет ли БТР управляться дроном или наоборот, не были раскрыты.

Бронетранспортер M113 в рамках проекта Shadow Cavalry (Фото: FNSS)

Бронетранспортер M-113 разработали в США в 1950-х годах и запустили в серийное производство в 1960-х. Боевые машины поставлялись более чем в 60 стран мира.