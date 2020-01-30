Впервые в истории: человечество получило самые детальные снимки солнечной поверхности

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С помощью современного телескопа ученые смогли увидеть на Солнце объекты, диаметр которых составляет всего 30 километров.

Для того чтобы детально рассмотреть нашу главную звезду, исследователи воспользовались наземным солнечным телескопом американского Национального научного фонда. На сайте этого Фона сказано, что ученым удалось получить самые детальные фотографии Солнца за всю историю наблюдений, информирует enovosty.com/news.

Название уникального телескопа — Daniel K. Inouye Solar Telescope (DKIST). Располагается он на территории Гавайев. Аппарат комплектуется наибольшим для таких типов телескопов зеркалом – четырехметровым. Создавался DKIST специально для того, чтобы рассмотреть Солнце с тех ракурсов, с которых до сих пор было невозможно.

В ролике, созданном из полученных фото и обнародованном Национальным научным фондом США, можно заметить колебания, которые происходят в конвективных солнечных ячейках. В направлении оси каждой ячейки вещество поднимается изнутри, по краям – поглощается назад. Это и есть конвекция на солнце – энергия транспортируется из внутренней части звезды во внешнюю. Специалисты заявили, что на фотографиях четко удается разглядеть объекты до 30 километров в диаметре.

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