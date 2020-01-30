SpaceX вывела на орбиту еще 60 микроспутников Starlink

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Корпорация Илона Маска SpaceX продолжает расширять сеть глобального интернета. В среду она запустила ракету Falcon 9, на борту которой находилось 60 микроспутников Starlink.

SpaceX 29 января вывела на орбиту Земли еще 60 микроспутников сети Starlink. Такой новостью корпорация поделилась на своей официальной странице в Twitter, информирует enovosty.com/news.

В Сети сказано: «Удачное выведение 60 спутников системы Starlink официально подтверждено». Таким образом, вчера SpaceX совершила четвертый серийный запуск спутников Starlink.

Отметим, что микроспутники Starlink призваны обеспечить планету глобальным доступом к интернету. Разработчики планируют достигнуть такой цели благодаря развертыванию на орбите множества миниспутников. Специалисты надеются, что в результате такой кампании доступ к Сети получат даже самые отдаленные регионы Земли. Заявленная скорость – 1 гигабайт за секунду (это вполне соответствует связи пятого поколения 5G).

Первоначально же система Starlink будет протестирована в энной части США до конца текущего года.

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Ранее в SpaceX заявляли, что размещение 11 тыс. спутников и их эксплуатация обойдутся компании Илона Маска в 10 млрд долларов США.

Справка. Первые 60 спутников Starlink были запущены на орбиту в мае 2019 года.