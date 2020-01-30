Компания Samsung увеличивает производство складных смартфонов

Главная » Последние новости » Новости технологий » Компания Samsung увеличивает производство складных смартфонов Компания Samsung увеличивает производство складных смартфонов

Закрыть Отправить

Крупнейший в мире производитель чипов готовится увеличить производство складных смартфонов

Компания Samsung Electronics заявила, что ожидает восстановления мирового рынка микросхем памяти в этом году после спада в отрасли. Компания также готовится увеличить производство инновационных продуктов, таких как складные смартфоны, информирует enovosty.com/news.

Южнокорейский технологический гигант в четверг подтвердил свое пятое квартальное снижение прибыли, но заявил, что ожидает улучшения состояния рынка в 2020 году.

Samsung указала на растущий спрос со стороны компаний центров обработки данных на услуги облачных вычислений и рост популярности смартфонов с технологией 5G.

«Заглядывая в будущий 2020 год, Samsung ожидает улучшения общей эффективности бизнеса, но также видит сохраняющиеся неопределенности в глобальной бизнес-среде», — сказали в компании.

Читайте: Топ-10 самых дорогих брендов мира - отчет Brand Finance Global

Осторожный оптимистичный прогноз объясняется тем, что крупнейший в мире производитель микросхем памяти, дисплейных панелей и смартфонов сообщил, что чистая прибыль упала на 38% в годовом исчислении до $4,4 млрд за последние три месяца 2019 года.

Цены на чипы памяти снизились в прошлом году из-за избыточного предложения и замедления спроса из-за слабости на рынке смартфонов. Прибыль подразделения Samsung по производству полупроводников более чем вдвое сократилась в четвертом квартале. Но конкуренты, в том числе американская Micron Technology, недавно заявили, что худшее для отрасли позади.

В четверг компания Samsung также заявила, что планирует увеличить производство так называемых «складных» смартфонов в этом году, ожидая, что они станут основной категорией рынка мобильных телефонов.

«Складные телефоны будут становиться все более популярными, увеличивая прибыль», — говорит Ким Янг-Ву, аналитик SK Securities.

Samsung планирует еще больше увеличить доходы от продаж мобильных устройств, выпустив обновленную флагманскую модель и новый складной телефон в феврале.

Компания также планирует расширить свою линейку смартфонов с технологией 5G, поскольку компания Apple, которая бьет рекорды по доходам в период праздничных продаж, как ожидается, представит свой первый iPhone с поддержкой 5G в конце этого года.

Мобильное подразделение Samsung извлекло выгоду из проблем с безопасностью у Huawei в США, но китайская компания продала больше телефонов 5G, чем Samsung в прошлом году.

В 2019 году Huawei захватила 36,9% рынка смартфонов 5G, за которым следует Samsung с 35,8%, согласно исследованию рынка Strategy Analytics.

Акции Samsung упали на 1,4 процента в четверг утром. За последний год они выросли на 44%, но в последнее время ралли акций замедлилось из-за опасений, что вспышка смертоносного нового коронавируса может нанести ущерб глобальному экономическому росту.