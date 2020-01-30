Глава Alibaba Group пожертвовал более 14 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Главная » Последние новости » Новости технологий » Глава Alibaba Group пожертвовал более 14 млн долларов на борьбу с коронавирусом Глава Alibaba Group пожертвовал более 14 млн долларов на борьбу с коронавирусом

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Джек Ма, являющийся основателем Alibaba Group, выделил на борьбу с новым китайским вирусом 14,4 млн долларов США. Он надеется, что вскоре лекарство от заболевания будет изобретено.

Фонд Ма Alibaba Group (Taobao.com, Tmall, AliExpress) жертвует 100 млн юаней (14,4 млн долларов) на создание вакцины от нового коронавируса, обнаруженного в Китае, информирует enovosty.com/news.

Представители Фонда рассказали, что деньгами абсолютно свободно могут распоряжаться ученые, которые заинтересованы в создании лекарства от коронавируса. Руководство Alibaba Group обещает не вмешиваться в исследования и никак не препятствовать работе медиков. Также медикам предоставят свободный доступ ко всем возможностям искусственного интеллекта, которым владеет Фонд.

«Счет ученых идет на секунды», — отметили в Alibaba Group. Представители фонда добавили, что, скорее всего, путь от исследования до полноценных вакцин будет длинным.

Помимо 100 млн юаней на создание вакцины, Фонд выделил еще и дополнительные деньги на закупку необходимы медицинских принадлежностей. Медикам же, сражающимся с вирусом «на передовой» пообещали выплатить до 500 тыс. юаней.

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