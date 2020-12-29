Южная Корея показала процесс производства истребителя нового поколения (ФОТО)

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Компания Korea Aerospace Industries (KAI) поделилась новыми кадрами, на которых показан процесс производства южнокорейского истребителя нового поколения, известного как KF-X.

Южнокорейский аэрокосмический гигант опубликовал новые фотографии сборочной линии KF-X в Сачхоне, к югу от Сеула, информирует enovosty.com/news.

Согласно новым фотографиям, на первом прототипе будущего истребителя установлены вертикальные стабилизаторы, а второй прототип собирается с автоматизированной системой стыковки фюзеляжа (FASS).

KF-X (Korean Fighter eXperimental) — это малозаметный самолет нового поколения, сочетающий в себе элементы истребителя 5-го поколения.

KAI заявляет, что KF-X является одним из наиболее важных национальных проектов, призванных заменить существующие истребители ВВС и представить истребитель следующего поколения, который может удовлетворить будущую концепцию эксплуатации силового поля боя. Также KAI занимается локализацией основной части авионики для улучшения продукции с помощью отечественных технологий.

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Компания KAI начала разработку системы в декабре 2015 года, прошла предварительную проверку проекта (PDR) в 2018 году, приступила к обработке первой детали в феврале 2019 года и прошла CDR (критическую проверку проекта) в сентябре 2019 года.

Сборка KF-X будет завершена к первому полугодию 2021 года, а первые летные испытания намечено провести в 2022 году. К 2026 году его разработка должна быть завершена.

Источник: Defence-blog