Южная Корея показала процесс производства истребителя нового поколения (ФОТО)
Компания Korea Aerospace Industries (KAI) поделилась новыми кадрами, на которых показан процесс производства южнокорейского истребителя нового поколения, известного как KF-X.
Южнокорейский аэрокосмический гигант опубликовал новые фотографии сборочной линии KF-X в Сачхоне, к югу от Сеула, информирует enovosty.com/news.
Согласно новым фотографиям, на первом прототипе будущего истребителя установлены вертикальные стабилизаторы, а второй прототип собирается с автоматизированной системой стыковки фюзеляжа (FASS).
KF-X (Korean Fighter eXperimental) — это малозаметный самолет нового поколения, сочетающий в себе элементы истребителя 5-го поколения.
KAI заявляет, что KF-X является одним из наиболее важных национальных проектов, призванных заменить существующие истребители ВВС и представить истребитель следующего поколения, который может удовлетворить будущую концепцию эксплуатации силового поля боя. Также KAI занимается локализацией основной части авионики для улучшения продукции с помощью отечественных технологий.
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Компания KAI начала разработку системы в декабре 2015 года, прошла предварительную проверку проекта (PDR) в 2018 году, приступила к обработке первой детали в феврале 2019 года и прошла CDR (критическую проверку проекта) в сентябре 2019 года.
Сборка KF-X будет завершена к первому полугодию 2021 года, а первые летные испытания намечено провести в 2022 году. К 2026 году его разработка должна быть завершена.
Источник: Defence-blog