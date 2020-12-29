Сергей Карташов рассказал о процессе поиска перспективных стартапов для инвестирования

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Львиная доля создаваемых стартапов нуждается во внешнем финансировании. Талантливые программисты создают продукт, который потенциально может принести прибыль, однако без стартового капитала «раскрутиться» получается далеко не всем. Для этого стартапы ищут инвесторов.

С другой стороны – сами инвесторы ищут перспективные стартапы. Разобраться какой стартап «выстрелит», а в какой лучше не вкладывать, помогают специалисты-аналитики. О тонкостях этого процесса рассказал CEO кипрской компании по управлению активами Generation Partners Сергей Карташов.

По его словам, работу компаний по управлению активами условно можно разделить на три вектора: исследование рынка, проверка стартапов на надёжность и рентабельность, оптимизация инвестиций путём их диверсификации. Специалисты оценивают юридическую грамотность начинающих компаний, стабильность их работы, профессионализм её сотрудников и управленческие способности руководства.

«Программисты – люди с техническим складом ума. Но зачастую у них отсутствуют предпринимательские качества. В итоге им удаётся создать качественный продукт, но они не могут самостоятельно развить вокруг него необходимую инфраструктуру. Мы же помогаем самым талантливым из них встретиться с инвестором, который не только проспонсирует разработку, но и в дальнейшем сможет помочь с реализацией проекта и масштабированием компании», – рассказывает Сергей Карташов.

Естественный отбор

Наиболее долгий процесс – поиск перспективного стартапа на переполненном рынке. ПО словам Карташова, на практике лишь небольшой процент стартапов окупается. Ещё меньше проектов вырастают в крупные компании. Чтобы не промахнуться и выбрать правильное место для инвестиции, эксперты оценивают их по десяткам критериев. Главные из них – уникальность предлагаемого продукта, опытность сотрудников, текущие финансовые успехи и качество менеджмента.

Дислокация имеет значение

Отыскать правильный стартап для инвестиции – это лишь часть дела. Затем следует работа по оптимизации проекта, важной составляющей которой является выбор страны для размещения. Релокейты полезны тем, что в ряде стран мира созданы максимально оптимальные условия для ведения IT-бизнеса. В современном мире их насчитываются десятки – это Мальта, Польша, Эстония, Литва, Германия, США и другие. Высокие позиции в этом списке занимает Кипр.

«Здесь создан идеальный климат для айти-предпринимательства. На острове действует режим «IP—box» – под налог подпадает только часть дохода от разработки или усовершенствования цифровой продукции. Кроме того, Кипр имеет договоренности об отсутствии двойного налогообложения со множеством стран. Это все дополняется сильным законодательством в сфере защиты интеллектуального права и очень крупным IT-сообществом», – говорит Сергей Карташов.

СПРАВКА. Сергей Карташов получил несколько высших образований. Первое – 2005, бакалавр университета Мальты по специальности «Наука и вычислительная техника». После – Бизнес-школа Риги. Третье – степень Master in Business Administration. Опыт работы – более 10 лет в банковском деле с крупными корпоративными клиентами из Англии и Восточной Европы. С 2015 года основной деятельностью Сергея стало управление активами и оценка стартапов для инвестиций. В 2019 Карташов занял должность CEO кипрской компании Generation Partners.