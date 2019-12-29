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Американская астронавтка установила новый рекорд по пребыванию в космосе

Главная » Последние новости » Новости технологий » Американская астронавтка установила новый рекорд по пребыванию в космосе
 
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Астронавтка NASA Кристина Кох стала женщиной, которая дольше всех астронавток пребывает в космосе. На МКС она прилетела еще в марте уходящего года.

Вчера, в субботу, Кристина Кох была признана женщиной, которая пребывает в космосе дольше всех астронавток, информирует enovosty.com/news.

NASA отправило Кох на космическую станцию 14 марта текущего года. В субботу период ее пребывания на территории МКС составил 289 дней. Таким образом, она побила предыдущий рекорд, принадлежавший Пегги Уитсон (эта астронавтка пребывала на МКС на протяжении 288 дней).

В интервью журналистам Кристина Кох заявила, что рада своему достижению. По ее словам, то что она сделала – очень полезно для науки, ведь удастся выяснить как микрогравитация меняет женский организм при долгосрочном влиянии. Астронавтка уверена, что эта информация пригодится для дальнейших полетов на Марс и Луну.

Как гласит расписание NASA, Кох будет находится на МКС еще более месяца. Вернуться на Землю она планирует в феврале 2020 года.

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Справка. В среднем астронавт живет на МКС на протяжении полугода.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 118

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