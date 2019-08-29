Преемник Хаббла: в США собрали новый мощный телескоп

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В США на 100% собрали телескоп Джеймса Вебба. Его называют преемником знаменитого Hubble. На орбиту новый аппарат выведут в 2021 году.

Все части телескопа Джеймса Вебба (JWST) наконец-то собраны воедино. В космос его планируют вывести с помощью ракеты-носителя Ariane 5 в 2021 году, информирует enovosty.com/news.

В ближайшем будущем ожидаются первые тестирования нового устройства. Именно с их помощью разработчики проверят, готов ли Джеймс Вебб к полету в космос.

Телескоп JWST является общим детищем Американского космического агентства NASA, Европейского космического агентства ESA, а также канадских ученых из CSA. На постройку аппарата уже потрачено 10 млрд долларов.

Новый телескоп будет функционировать благодаря большому зеркалу диаметром 6,5 метров и современным высокотехнологичным инструментам. Фокусное расстояние составляет 131,4 м, а площадь собирающей поверхности – 25 кв. м. Ученые надеются, что JWST поможет человечеству увидеть свет самых первых звезд во Вселенной.

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Также с помощью устройства планируют изучать новые планеты, найденный за пределами Солнечной системы. JWST отлично подойдет для анализа их атмосферы и нахождения потенциальной жизни.