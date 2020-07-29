Британская армия получила первые бронированные машины ARES (ВИДЕО)

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Британская армия получила первые бронированные машины ARES от General Dynamics Land Systems – UK.

На прошлой неделе первые шесть автомобилей были доставлены в Полк бытовой кавалерии в Булфорде, графство Уилтшир, согласно недавнему выпуску новостей, информирует enovosty.com/news.

Названный в честь древнегреческого бога войны, ARES вносит изменения в боевые возможности британской армии. ARES, а также другие варианты бронетранспортеров семейства Ajax, заменят армейские разведывательные боевые машины (CVR(T)), которые были основой бронированной разведки в течение почти пятидесяти лет.

Семейство Ajax — это новое поколение бронированных боевых машин (AFV). Полностью цифровые и полностью интегрированные, они позволяют солдатам «увидеть первым, решить первым, действовать первым» на современном поле боя.

Бронированные машины ARES строятся компанией General Dynamics в Мертир-Тидфил, обеспечивая сотни рабочих мест и более широкие возможности в Уэльсе. Автомобили дадут армейской бронетанковой пехотной и ударной бригадам критическое преимущество перед любым вероятным противником благодаря сочетанию новейших технологий, образцовым уровням защиты экипажа и, конечно же, профессиональным солдатам мирового уровня.

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Полковник Джастин Кингсфорд, директор программы Ajax, сказал: «Это волнующий момент для армии. Поставка ARES на этой неделе — важный шаг в нашей миссии».

Более подробно описав транспортное средство, он сказал:

«Ajax позволит нам быстрее управлять информацией о сражениях с современной оцифрованной платформы с повышенной летальностью благодаря новому 40-мм орудию. Повышенная мобильность наряду с повышенными уровнями защиты и повышенной надежностью подчеркивают трансформационный характер возможностей. Комплексный учебный комплект для симуляции поддерживает этот парк и гарантирует, что мы полностью инвестируем в наши команды, чтобы максимально использовать эту возможность».

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Источник: defence-blog