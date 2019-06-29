Плесень не боится открытого космоса, — ученые

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Плесень, колонизировавшая МКС, может абсолютно нормально жить в условиях открытого космоса. К таким выводам пришли ученые в ходе нового исследования.

В ходе конференции Astrobiology Science Conference, проходившей в Сиэтле с 24 по 28 июня, исследователи рассказали об уникальных свойствах плесени, информирует enovosty.com/news.

По словам ученых, многие виды микроорганизмов, включая плесневые грибы, живут на внутренней стороне космической станции еще с начала ее эксплуатации. Было установлено, что на станции «Мир» больше всего проросли организмы пенициллинового ряда и ряда кандида. Также встречались Rhodotorula mucilaginosa и аспергиллы.

Специалисты Германского центра авиации и космонавтики под руководством Марты Кортезо поселили споры пенициллинов и аспергиллов в такие условия, которые почти полностью отвечают условиям открытого космоса. В процессе эксперимента плесень прошла ряд испытаний. Ее облучали рентгеновским излучением, влияли на нее тяжелыми ионами, а также короткими волнами ультрафиолета.

В итоге, оказалось, что грибы абсолютно нормально перенесли рентгеновское облучение в дозе 1 000 Грей, а облучение тяжелыми ионами – в 500 Грей. Такие дозы в100 и 50 раз превышают смертельную дозу облучения для людей.

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