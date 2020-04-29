Соцсеть Facebook представила новый сервис Messenger Rooms, как альтернативу Zoom

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Новый сервис от Facebook поможет улучшить качество связи, прост в использовании и одновременно поддерживает видеоконференцию до 50 человек.

Чтобы начать пользоваться новым мессенджером не обязательно быть зарегистрированным в Facebook, поскольку организатор конференции сам может добавлять, или удалять новых пользователе, а также делиться ссылкой на видеоконференцию, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, продолжительность разговоров в новом сервисе не ограничена во времени. Также новый сервис снабжен графикой и масками, которыми можно пользоваться во время общения.