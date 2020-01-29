ВВС США делают следующий шаг к новейшему истребителю F-15EX

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ВВС США сделали еще один важный шаг на пути к приобретению нового истребителя F-15EX.

Task & Purpose сообщила во вторник, ссылаясь на сообщение Стива Тримбла из Aviation Week, что поступило 2 уведомления о предварительных заявках, размещенных в центре контрактов правительства США. ВВС намереваются закупить как модернизированные истребители Boeing F-15EX, так и новые реактивные двигатели General Electric F110, которые связаны с новым самолетом, информирует enovosty.com/news.

«Центр управления жизненным циклом военно-воздушных сил Соединенных Штатов намерен заключить единственный бессрочный контракт с компанией Boeing на поставку — для обновления парка F-15C/D и расширения парка F-15E, в соответствии с Федеральным уведомлением о возможностях бизнеса, опубликованным на прошлой неделе.

F-15EX, широко известный как Strike Eagle «на стероидах», является последней версией всемирно известного истребителя F-15 Eagle. Новый истребитель будет оснащен лучшей авионикой и радиолокаторами и будет нести более двух десятков ракет класса «воздух-воздух».

Усовершенствованная версия F-15 может нести полный набор оружия класса «воздух-воздух», «воздух-поверхность» и морское ударное оружие. Самолет может поражать множество целей в любой заданной миссии.

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Агентство Reuters ранее сообщало, что законопроект о финансировании Министерства обороны в 2020 году включает 694,9 миллиарда долларов, что на 20,5 миллиарда долларов больше, чем установленный уровень в 2017 финансовом году. Рекомендация также включает одобрение плана ВВС по приобретению новых истребителей F-15EX Advanced Eagle у американского аэрокосмического гиганта Boeing.