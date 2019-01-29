В работе Gmail произошел масштабный сбой

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости технологий

29.01.2019 г.
16:29В работе Gmail произошел масштабный сбой
15:31Геологи подсчитали возраст твердого ядра Земли
14:30Xiaomi представила свой первый ультрабюджетный смартфон
14:06Ученые научились использовать лазер для передачи звука прямо в ухо
13:54Курицы научились нести противораковые яйца
13:05Находка для шпионов: В Apple FaceTime обнаружен серьезный баг
12:48Франция анонсировала разработку гиперзвукового планера
Все новости технологий

Аналитика

29.01.2019634

Brexit превращается в «Санта-Барбару»

Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Выход Британии из Евросоюза, известный как Brexit, уверенно превосходит лавры бесконечного сериала «Санта-Барбара» и скоро превзойдет окончательно не ...
28.01.2019245

Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов

Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Активный старт президентской избирательной кампании в Украине требует от правоохранительных органов особой бдительности. Ведь после регистрации участников ...
25.01.20194368

Поредевший Давос и «сексуальность» Украины

Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
В швейцарском горнолыжном курорте Давос завершился ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭК), который прошел под лозунгом: «Глобализация и формирование ...

Последние новости

29.01.2019 г.
18:50 ЦИК зарегистрировала Сергея Таруту кандидатом в президенты Украины
18:33 Associated Press: Таинственная запись в блокноте Болтона взбудоражила мировое сообщество
17:51 Порошенко сообщил о решении баллотироваться на пост президента
17:28 The Washington Times: США должны усилить свое присутствие в Украине и Балканах для противостояния агрессии России
17:21 Определены продукты, «убивающие» мужское здоровье
17:09 План деоккупации Донбасса состоит из трех слов, - Портников
16:51 “Статистические фокусы” экономики РФ: Российский ВВП задним числом вырос на 2%
16:44 СБУ планирует опубликовать паспортные данные российских наемников, погибших во время "пригожинского наступления"
16:32 Эти прекрасные международные наблюдатели далее областных центров не поедут - эксперт о выборах президента
16:29 В работе Gmail произошел масштабный сбой
15:53 Взрывной рост продаж наблюдается по автомобилям, - Александр Палий о покупательной способности украинцев
15:31 Геологи подсчитали возраст твердого ядра Земли
15:31 Reuters: Дания требует от ЕС ввести санкции против России за незаконное удержание украинских моряков
15:11 Украинский МиГ-29МУ2 готовится к испытаниям, и не только в небе, - Злой Одессит
14:49 Новый мем с Илоном Маском набирает популярность в соцсетях (ФОТО)
14:45 ООН: 56 миллионов человек в мире недоедают и нуждаются в срочной помощи
14:36 "Готовы обратить в адский огонь": Иран снова выступил с угрозами в сторону Израиля
14:30 Xiaomi представила свой первый ультрабюджетный смартфон
14:26 «Антитіла» порадовали поклонников новым клипом
14:18 Кейт Миддлтон хочет родить еще одного ребенка - девочку
14:13 Стали известны интересные факты о жизни митрополита Киевского и всея Украины
14:06 Ученые научились использовать лазер для передачи звука прямо в ухо
13:58 Почему Венесуэла восстала: 7 главных причин переворота
13:54 Курицы научились нести противораковые яйца
13:39 Тимошенко уверенно держит первое место в президентской гонке, - социологическое исследование
13:36 Определены главные глобальные проблемы человечества
13:24 Выборы-2019: Украинцам рассказали, как проверить себя в списках избирателей онлайн
13:21 "Из глаза извлекли осколок карандаша": В Днепре произошло ЧП в детском саду
13:15 В феврале в Украине ожидаются сильные магнитные бури
13:11 Борьба за господство на Ближнем Востоке: В Сирии разрастается конфликт между Ираном и Россией
13:10 ТОП-5 самых полезных для сердца продуктов
13:05 Находка для шпионов: В Apple FaceTime обнаружен серьезный баг
13:04 «Евровидение-2019»: Украинский конкурсант будет петь предпоследним
12:51 Ученые составили список продуктов, способствующих выведению никотина из организма
12:48 Ученые рассказали, как нужно бросать курить
12:48 Франция анонсировала разработку гиперзвукового планера
12:46 Российских чиновников предлагают не наказывать за получение взятки
12:32 "Убьет всю инициативу": Финансист назвал самую большую проблему с монетизацией субсидий
12:30 Составлен список стран, где за деньги можно купить второй паспорт или «элитный вид на жительство»
12:17 В Сети показали, как американские военные тренируются сбивать вражеские самолеты в небе над Европой (ФОТО)
12:00 Выборы-2019: На избирательных участках будут дежурить пожарные
12:00 "Курилы не стоят мессы": Почему в Кремле рады курильской активности "патриотов", - мнение
11:48 В Украину пришла оттепель, - синоптики
11:46 Экономист рассказал о двух аномальных событиях на украинском рынке
11:22 В этом году рынок недвижимости ждет охлаждение цен,- экономист
11:12 Блогер рассказал о главном "черном лебеде" 2019 года
11:07 Относительно состояния предприятий «оборонки» на территории «ДНР», - Тымчук
10:40 В Украине меняют валютные правила: что изменится
10:11 Российский эксперт раскрыл сценарий ядерной войны, кого уничтожат первым
09:43 Заробитчане увеличили объемы денежных переводов в Украину
09:24 США планируют приостановить действие договора РМСД с РФ,- Bloomberg
09:00 «Надоело плодить коррупцию»: российские водители бастуют
08:39 Путина предупредили: В Украине указали на готовность отбить атаку Москвы
28.01.2019 г.
22:40 На Землю надвигается магнитная буря
22:03 В Чернобыле заметили необычных животных (ФОТО)
21:20 В Египте нашли древний археологический комплекс VI века (ФОТО)
20:51 Британские инструкторы начали тренировки украинских морпехов (ВИДЕО)
20:40 На Виннитчине в электричке спасли мальчика от родителей, которые жестоко били своего сына (ФОТО)
20:31 В Украине резко вырастут цены на лук
20:15 В России закредитованность населения достигла исторического максимума
Все новости »

В работе Gmail произошел масштабный сбой

Главная » Последние новости » Новости технологий » В работе Gmail произошел масштабный сбой
 
Печать Отправить на почту

 

 

Пользователи из разных стран столкнулись с проблемой доступа к интернет-почте Gmail. Не могли войти на сервис и некоторые украинцы.

Интернет-пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе Gmail. Они утверждают, что сегодня наблюдались проблемы с доступом к сервису, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Downdetector, неполадки возникли где-то в 13:00 по киевскому времени.

Чаще всего люди жаловались на невозможность войти в свой аккаунт. Также интернет-пользователи сообщали о проблемах с получением входящих писем.

Самое большое количество жалоб на Gmail-сбой прислали жители Европы, а также аргентинцы, чилийцы и индийцы. Помимо этого, масштабная неполадка затронула американских и бразильских пользователей. Жаловались на сбой также жители нашей страны.

Читайте: Associated Press: Иранские хакеры пытались взломать компьютеры сотрудников минфина США

Справка. Gmail является бесплатным почтовым сервисом от корпорации Google, созданным в 2004 году. Еще в 2012 году этот почтовый сервис стал лидером по количеству пользователей. Количество созданных «ящиков» достигло 420 млн. С 2015 года каждому аккаунты предоставляется 15 ГБ для хранения важной информации. В этом же году в почте появилась опция отмены отправки письма. Принцип работы этой функции заключается в задержке процесса отправки.


Автор: Катерина Лукьянчук
ТЕГИ:
Посещений: 571

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

ЦИК зарегистрировала Сергея Таруту кандидатом в президенты Украины
Порошенко сообщил о решении баллотироваться на пост президента
Эти прекрасные международные наблюдатели далее областных центров не поедут - эксперт о выборах президента
ЦИК зарегистрировала Сергея Таруту кандидатом в президенты УкраиныПорошенко сообщил о решении баллотироваться на пост президентаЭти прекрасные международные наблюдатели далее областных центров не поедут - эксперт о выборах президента
Все Выборы

Аналитика

Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Трамп уперся в стену рогом
Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"
Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Все статьи


Читайте также

Associated Press: Иранские хакеры пытались взломать компьютеры сотрудников минфина США
 Разработчики приложений имеют доступ к почте пользователей Gmail
На черном рынке за бесценок продают личные данные пользователей Gmail и Yahoo!
 В Gmail появятся платные адреса
Google позволит оплачивать счета прямо в Gmail
 Google представила альтернативу Gmail
Россиян могут лишить Gmail, Facebook и Twitter
 Россиянам могут перекрыть Facebook, Gmail и Twitter

Армия

Плавающий транспортер ПТС-2
Гранатомет КБА-117
Радиолокационная станция 3DELRR (США)
Гранатомет Mk 47 Striker (США)
Вся армия    >>

Персоны

Петр
ПОРОШЕНКО
Михаил
ПРОХОРОВ
Павел
КЛИМКИН
Сергей
ПОЯРКОВ
Все персоны    >>


Лазерные технологии превращают фантастику в реальность

Китай подозревают в разработке климатического оружия

Свобода слова под угрозой: IT отрасль против создания аналога «Роскомнадзора» в Украине

Искусственный интеллект, спутниковая связь и роботы: какими будут армии будущего

«Цукерберг – не говнюк»: что скрывается за личностью известного миллиардера

Евробляхеры против автоимпортеров: где интересы украинцев

В Украине вводят огромные штрафы за нарушение ПДД

В Украине резко возросло количество электрозаправок: как и где зарядить свой электрокар

Рейтинг YouTube на 28 марта: ТОП-10 популярных роликов про авто

Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 