В работе Gmail произошел масштабный сбой

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Пользователи из разных стран столкнулись с проблемой доступа к интернет-почте Gmail. Не могли войти на сервис и некоторые украинцы.

Интернет-пользователи со всего мира жалуются на сбои в работе Gmail. Они утверждают, что сегодня наблюдались проблемы с доступом к сервису, информирует enovosty.com/news.

Согласно данным Downdetector, неполадки возникли где-то в 13:00 по киевскому времени.

Чаще всего люди жаловались на невозможность войти в свой аккаунт. Также интернет-пользователи сообщали о проблемах с получением входящих писем.

Самое большое количество жалоб на Gmail-сбой прислали жители Европы, а также аргентинцы, чилийцы и индийцы. Помимо этого, масштабная неполадка затронула американских и бразильских пользователей. Жаловались на сбой также жители нашей страны.

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Справка. Gmail является бесплатным почтовым сервисом от корпорации Google, созданным в 2004 году. Еще в 2012 году этот почтовый сервис стал лидером по количеству пользователей. Количество созданных «ящиков» достигло 420 млн. С 2015 года каждому аккаунты предоставляется 15 ГБ для хранения важной информации. В этом же году в почте появилась опция отмены отправки письма. Принцип работы этой функции заключается в задержке процесса отправки.