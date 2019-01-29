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Курицы научились нести противораковые яйца

Главная » Последние новости » Новости технологий » Курицы научились нести противораковые яйца
 
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Специалисты из Шотландии сделали большой шаг вперед. Они вывели новый вид ГМО-куриц, которые несут яйца, имеющие противораковые свойства.

Этими исследованиями занималась корпорация Roslin Technologies, информирует enovosty.com/news.

Ученые отмечают, что одной из причин образования онкологических опухолей является то, что наш организм не может производить необходимые белки. Ученым удалось вывести ГМО-птиц, яйца которых содержат большое количество белка. Эксперты отмечают, что с этими яйцами можно справится с артритом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Ученые успешно пересадили ген, который отвечает за выработку белка, в ДНК цыплят. Первая партия яиц содержала повышенное количество белков IFNalpha2а с противораковым свойством. Медики уверены, что эти яйца помогут онкобольным справится с недугом. Ученые подчеркивают, что такое альтернативное лечение не будет очень затратным.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 70

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