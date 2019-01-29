Геологи подсчитали возраст твердого ядра Земли

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Ученые узнали, когда ядро Земли приобрело твердую форму.

Исследование, проведенное геологами Рочестерского университета, показало, что внутреннее ядро нашей планеты начало застывать 565 млн лет назад. Данное событие сделало Землю «сильнее», информирует enovosty.com/news.

Специалисты напомнили, что геомагнетизм появляется в глубинах нашей планеты – там, где располагается твердое ядро, состоящее из железа и никеля. Температура этого центрального компонента планеты очень высокая – порядка 5500 градусов. Вокруг твердого ядра находится жидкая оболочка – внешнее ядро (вещество из которого оно состоит медленно остывает и оседает на внутреннее ядро, делая его еще сильнее).

Когда-то внутренняя часть планеты была полностью жидкой. Образование твердого ядра позволило Земле усилить магнитосферу и дать условия для жизни.

До этого времени считалось, что ядро отвердело где-то 0,5-2,5 млрд лет назад. Геологи же Рочестерского университета смогли установить точное время данного события довольно точно. Во время анализа они руководствовались ориентацией частиц разных материалов, на которую влияют колебания поля. Древние кристаллы, обнаруженные в Квебеке (Канада), «показали», что 550-600 млн лет назад магнитосфера была ослабленной и очень часто изменяла свою полярность. Однако довольно резко этот хаотичный процесс прекратился и поле стало расти. Причина в том, что ядро отвердевало.

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Ученые также заметили, что понижение температуры ядра совпадает с эдиакарским периодом – именно тогда было зафиксировано большое исчезновение жизни на планете.