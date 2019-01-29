Франция анонсировала разработку гиперзвукового планера

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Минобороны Франции решило нарастить свой военный арсенал за счет гиперзвукового планера. Разрабатывать его будет корпорация Аriane Group.

Специалисты Аriane Group получили от Минобороны Франции заказ на разработку гиперзвукового планера. В дальнейшем его намерены использовать для совершения оперативных и труднодоступных ударов, информирует enovosty.com/news.

Об этом министр обороны Франции рассказала журналистам Defense Aerospace. Флоранс Парли также сообщила, что первые тесты планера запланированы на 2021 год.

Отметим, что гиперзвуковой планер является своеобразным беспилотником, пуск которого совершается благодаря баллистическим ракетам. Концепция предполагает, что он будет двигаться на огромной скорости и совершать разные аэродинамические маневры. Добавим, что гиперзвуковой скоростью является та, которая не меньше, чем в 5 раз превышает скорость звука.

Скорее всего, по мнению экспертов, планер сможет переносить и обычные боеприпасы, и ядерные заряды. Помимо этого, сам летающий военный аппарат возможно будет и сам превращаться в кинетический боеприпас, который сможет наносить урон противнику.

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Флоранс Парли заявила, что французский гиперзвуковой планер сможет прорывать технологии противоракетных оборон врага. На данный момент боевая комплектация аппарата держится в секрете.