Новейшая противокорабельная ракета ВМС США готова к бою

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Противокорабельная ракета большой дальности может доставлять проникающую боеголовку весом 1000 фунтов на дальность до 500 морских миль и имеет уникальные датчики и систему наведения, позволяющую отследить цели даже в самых спорных условиях.

Новейшее оружие в арсенале ВМС готово к действиям, информирует enovosty.com/news.

ВМС США объявили, что новая противокорабельная ракета большой дальности AGM-158C (LRASM) достигла ранних боевых возможностей с F/A-18E/F Super Hornet, что является важной вехой для крылатой ракеты воздушного базирования.

LRASM достигла EOC с бомбардировщиком B-1B Lancer еще в декабре 2018 года.

LRASM может нести 1000-фунтовую проникающую боеголовку на расстояние до 500 морских миль.

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Что еще более важно, LRASM поставляется с уникальной системой датчиков и прицеливания, предназначенной для определения цели на объектах даже в самых спорных условиях, — системой, которая включает в себя «улучшенный цифровой GPS против помех» для поддержки точной маршрутизации, навигации и наведения терминала в любую погоду, днем ​​или ночью.

Противокорабельная ракета большой дальности запускается с ВВС B-1B Lancer во время летных испытаний в августе 2013 года

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«LRASM предназначен для обнаружения и уничтожения конкретных целей в группах кораблей с использованием передовых технологий, которые уменьшают зависимость от разведывательных и наблюдательных платформ, сетевых соединений и GPS-навигации в спорных условиях», — утверждает Lockheed Martin. «LRASM будет играть важную роль в обеспечении военного доступа для работы в открытом океане благодаря его расширенной способности различать и проводить тактические бои с дальних дистанций».

Благодаря такой конструкции LRASM «может быть направлена для нападения на вражеские целевые группы, обходя вокруг обнаруженных им радаров противовоздушной обороны и прокладывая путь вперед», как объясняет Popular Mechanics. «Как только она находит вражеский флот, то может выбрать конкретную цель и атаковать определенную часть цели, скажем, местоположение боевого информационного центра корабля или корабельные ракеты».

Обладая этими возможностями, LRASM будет играть важную роль в обеспечении военного доступа для действий в Тихом океане и на побережье, предоставляя возможности для ведения наземных боевых действий на больших расстояниях.

Сейчас, когда США сосредоточили внимание на «конкуренции великих держав» с Россией и Китаем после 18 лет наземных контртеррористических операций на Ближнем Востоке, противокорабельные возможности ВМС остро нуждаются в обновлении.