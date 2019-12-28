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Названы летательные аппараты, которые Китай может разместить на своем первом собственном авианосце

Главная » Последние новости » Новости технологий » Названы летательные аппараты, которые Китай может разместить на своем первом собственном авианосце
 
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Шаньдун делает Китай одной из немногих стран с несколькими авианосцами, и хотя он отстает от американских перевозчиков по оперативным возможностям, существует множество аппаратов, которые он может перевозить.

Первый собственный китайский авианосец Шаньдун официально вступил в строй на прошлой неделе, что сделало Китай одной из немногих стран, имеющих более одного авианосца, информирует enovosty.com/news.

Хотя Китай значительно отстает от США по оперативным возможностям, Шаньдун — вместе со своим «братом» — Ляонином — является важной ступенью в плане военно-морского развития и может стать платформой для экспедиционных миссий за рубежом в будущем.

На военном корабле предполагается разместить следующие летательные аппараты.

Истребитель J-15

Истребители J-15 из китайского авианосца Ляонин проводят учения в районе Южно-Китайского моря

Истребители J-15 на борту китайского авианосца Ляонин проводят учения в Южно-Китайском море

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Shenyang J-15, также известный как «Летающая акула», представляет собой всепогодный истребитель на базе авианосца четвертого поколения, разработанный совместно институтом 601 китайского флота и Shenyang Aircraft Corporation.

Он был разработан на основе более ранней модели J-11B с элементами российского истребителя Sukhoi Su-33.

J-15 с максимальной взлетной массой 33 тонны является самым тяжелым активным реактивным истребителем в мире, но единственным, доступным для ВМС PLA.

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Его вес является одной из ключевых причин, по которой военные лидеры настаивают на использовании электромагнитной системы запуска самолетов, а не паровых катапульт, на третьем китайском авианосце, который в настоящее время находится в стадии строительства.

Транспортный вертолет Z-18

Первый китайский авианосец, разработанный внутри страны, тип 001A, видели в порту в Даляне

Первый китайский авианосец, разработанный внутри страны, тип 001A, в порту в Даляне

Z-18 — военно-транспортный вертолет нового поколения. Он был разработан Changhe Aircraft Industry Corporation и, как сообщается, основывается на гражданском самолете AC313.

Последний был разработан на основе более ранней модели Harbin Z-8, которая сама по себе была китайской версией французского Aerospatiale Super Frelon.

Морским вариантом является Z-18F «Sea Eagle», и он будет способен выполнять боевые задачи против подводных лодок, вооруженных легкими торпедами Yu-7K, а также миссии по борьбе с надводными боевыми установками с использованием противокорабельных ракет YJ-9.

Вертолет KA-31

Китайский авианосец тип 001a

Kamov Ka-31, также называемый Helix by Nato, является вертолетом, первоначально разработанным для советского флота, и в настоящее время используется российскими, китайскими и индийскими военными.

Отличительной визуальной особенностью Ка-31 является большая вращающаяся антенна радара раннего предупреждения, которую можно сложить и разместить под фюзеляжем.

Вторая особенность — сокращение громоздкого набора электрооптических датчиков под кабиной. Шасси убирается для предотвращения помех с радара.

Вертолет Z-9C

Китай авианосец тип 001a

Z-9, изготовленный Harbin Aircraft Manufacturing Corporation, представляет собой китайский военный сервисный вертолет с гражданскими вариантами.

Первый Z-9 летал в 1981 году и был построен в Китае из компонентов, поставленных французским государственным производителем аэрокосмической техники Aérospatiale в рамках производственного патента, приобретенного в прошлом году.

После многих лет разработки военно-морская версия, известная как Z-9C, была представлена ​​в 1990 году. Помимо поисково-спасательных и противолодочных боевых действий, Z-9C может быть оснащен радаром для обнаружения наземных целей за пределами дальности судовых радарных систем.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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