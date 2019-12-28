Названы летательные аппараты, которые Китай может разместить на своем первом собственном авианосце
Шаньдун делает Китай одной из немногих стран с несколькими авианосцами, и хотя он отстает от американских перевозчиков по оперативным возможностям, существует множество аппаратов, которые он может перевозить.
Первый собственный китайский авианосец Шаньдун официально вступил в строй на прошлой неделе, что сделало Китай одной из немногих стран, имеющих более одного авианосца, информирует enovosty.com/news.
Хотя Китай значительно отстает от США по оперативным возможностям, Шаньдун — вместе со своим «братом» — Ляонином — является важной ступенью в плане военно-морского развития и может стать платформой для экспедиционных миссий за рубежом в будущем.
На военном корабле предполагается разместить следующие летательные аппараты.
Истребитель J-15
Истребители J-15 на борту китайского авианосца Ляонин проводят учения в Южно-Китайском море
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Shenyang J-15, также известный как «Летающая акула», представляет собой всепогодный истребитель на базе авианосца четвертого поколения, разработанный совместно институтом 601 китайского флота и Shenyang Aircraft Corporation.
Он был разработан на основе более ранней модели J-11B с элементами российского истребителя Sukhoi Su-33.
J-15 с максимальной взлетной массой 33 тонны является самым тяжелым активным реактивным истребителем в мире, но единственным, доступным для ВМС PLA.
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Его вес является одной из ключевых причин, по которой военные лидеры настаивают на использовании электромагнитной системы запуска самолетов, а не паровых катапульт, на третьем китайском авианосце, который в настоящее время находится в стадии строительства.
Транспортный вертолет Z-18
Первый китайский авианосец, разработанный внутри страны, тип 001A, в порту в Даляне
Z-18 — военно-транспортный вертолет нового поколения. Он был разработан Changhe Aircraft Industry Corporation и, как сообщается, основывается на гражданском самолете AC313.
Последний был разработан на основе более ранней модели Harbin Z-8, которая сама по себе была китайской версией французского Aerospatiale Super Frelon.
Морским вариантом является Z-18F «Sea Eagle», и он будет способен выполнять боевые задачи против подводных лодок, вооруженных легкими торпедами Yu-7K, а также миссии по борьбе с надводными боевыми установками с использованием противокорабельных ракет YJ-9.
Вертолет KA-31
Kamov Ka-31, также называемый Helix by Nato, является вертолетом, первоначально разработанным для советского флота, и в настоящее время используется российскими, китайскими и индийскими военными.
Отличительной визуальной особенностью Ка-31 является большая вращающаяся антенна радара раннего предупреждения, которую можно сложить и разместить под фюзеляжем.
Вторая особенность — сокращение громоздкого набора электрооптических датчиков под кабиной. Шасси убирается для предотвращения помех с радара.
Вертолет Z-9C
Z-9, изготовленный Harbin Aircraft Manufacturing Corporation, представляет собой китайский военный сервисный вертолет с гражданскими вариантами.
Первый Z-9 летал в 1981 году и был построен в Китае из компонентов, поставленных французским государственным производителем аэрокосмической техники Aérospatiale в рамках производственного патента, приобретенного в прошлом году.
После многих лет разработки военно-морская версия, известная как Z-9C, была представлена в 1990 году. Помимо поисково-спасательных и противолодочных боевых действий, Z-9C может быть оснащен радаром для обнаружения наземных целей за пределами дальности судовых радарных систем.