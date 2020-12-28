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Китайский модернизированный самолет J-11B поступил в серийное производство

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китайский модернизированный самолет J-11B поступил в серийное производство
 
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Китайский истребитель J-11B, оснащенный РЛС с активной фазированной антенной решеткой (AESA), запущен в серийное производство.

Модернизированный самолет, возможно, переименованный в J-11BG, запущен в серийное производство на Шэньянском авиазаводе Китайской авиационной корпорации (AVIC). Летные испытания модернизированного самолета были завершены 18 декабря, сообщила компания AVIC на своем аккаунте Sina Weibo в среду, сообщили китайские СМИ, информирует enovosty.com/news.

Внешний вид истребителя J-11B с окрашенным в белый цвет куполом РЛС, показанный на фотографиях, приложенных к публикации AVIC в Weibo, свидетельствует об изменении РЛС, как предполагала программа Центрального телевидения Китая по военным вопросам Weihutang. В отчете говорится, что у большинства предыдущих истребителей J-11B купола РЛС были окрашены в черный цвет.

Неизвестно, какие улучшения получил этот тип нового варианта J-11B, но аналитики заявили, что он может быть оснащен усовершенствованной РЛС с активной фазированной антенной решеткой (AESA), которая заменит предыдущую импульсную доплеровскую РЛС.

Китайский модернизированный самолет J-11B поступил в серийное производство

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Однако один эксперт не принял во внимание возможность наличия у J-11B РЛС с AESA: «На некоторых фотографиях нового варианта J-11B видно, что у самолета все еще есть трубка Пито в центре передней части его радиолокационного купола, и обычно трубка Пито имеет проблемы совместимости с РЛС с AESA, поэтому, действительно ли самолет оснащен РЛС с AESA, еще предстоит определить», — сказал в четверг Global Times китайский эксперт по военной авиации Фу Цяньшао.

Тем не менее, новый белый купол РЛС указывает на то, что истребитель J-11B, скорее всего, оснащен новой радиолокационной системой. «Это может быть значительно улучшенная импульсная доплеровская РЛС или РЛС с пассивной электронной антенной решеткой (PESA). Также не следует полностью исключать возможность использования РЛС с AESA».

Китай модернизирует большую часть своих самолетов старого поколения современными РЛС и авионикой, и модернизация J-11B вполне может быть частью этого плана. Китайский научно-исследовательский институт, Нанкинский научно-исследовательский институт электронных технологий, разработал РЛС KLJ-7A AESA, которая, возможно, использовалась в J-11B.

Источник: Defenseworld


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