В США создали компьютер, который сможет работать после апокалипсиса

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Американец изобрел компьютер, который сможет нормально функционировать даже после конца света. Свою разработку Джей Дошер назвал Raspberry Pi Recovery Kit.

Джей Дошер из США сконструировал компьютер, работающий в самых сложных условиях. По словам изобретателя, устройству не страшен даже апокалипсис, информирует enovosty.com/news.

Raspberry Pi Recovery Kit является кастомизированным компьютером, оснащенным водонепроницаемым корпусом. Аппарат также комплектуется переключателями в ретро-стиле и механической клавиатурой. Дошер рассказал, что некоторые детали были напечатаны им на 3D-принтере.

Устройство имеет 7-дюймовый экран и работает на базе компьюетра Raspberry Pi 4.

Особое внимание американец уделил футляру компьютера, ведь «в случае конца света важна герметичность». Изнутри коробка, в которой хранится аппарат, покрыта слоем фольги. Дошер назвал такой шаг «идеальным для параноиков, которые пугаются электромагнитных импульсов».

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Добавим, что несколько лет назад этот изобретатель уже создавал первую версию компьютера на случай апокалипсиса. Тогда девайс вышел не очень эстетичным.