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Ученые нашли в нашей галактике еще одну гигантскую черную дыру

Главная » Последние новости » Новости технологий » Ученые нашли в нашей галактике еще одну гигантскую черную дыру
 
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Астрономы обнаружили массивную черную дыру в мМлечном Пути. Ее масса в 70 раз превышает массу Солнца.

Группа астрономов из Китайской академии наук сделала новое открытие. Ученые нашли черную дыру, которая в 70 раз массивнее Солнца. До этого времени считалось, что таких больших дыр в нашей галактике не существует, информирует enovosty.com/news.

Исследователи уже назвали свое открытие LB-1. Чтобы отыскать темную материю такого размера использовался Большой многоцелевой спектроскоп LAMOST.

Джифенг Лию, руководитель исследования, заявил, что в теории черные дыры подобного размера не должны существовать в Млечном Пути. Это подтверждают многочисленные модели звездной эволюции. По мнению астрофизиков, наша галактика способна вмещать в два раза меньшие черные дыры.

Таким образом, теперь теоретики должны будут объяснить, как LB-1 могла возникнуть в Млечном Пути.

Читайте: Ученые разгадали тайну формирования Млечного Пути

Добавим, что на данный момент астрономы предполагают о существовании 100 млн черных дыр на территории нашей родной галактики.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 147

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