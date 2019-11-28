Может ли Великобритания сделать F-35 Stealth Fighter гиперзвуковым?

Главная » Последние новости » Новости технологий » Может ли Великобритания сделать F-35 Stealth Fighter гиперзвуковым? Может ли Великобритания сделать F-35 Stealth Fighter гиперзвуковым?

Закрыть Отправить

Можно ли превратить F-35 в гиперзвуковой самолет?

Новости в прошлом месяце о том, что Великобритания расширяет свою программу гиперзвукового оружия, не стали неожиданностью. Многие другие страны делают это., информирует enovosty.com/news.

Все обратили внимание на то, что существуют планы по переработке реактивных двигателей на Eurofighter Typhoon 1990-х годов, которые приводят самолет в движение со скоростью Mach 2, в гиперзвуковые двигатели, которые могли бы достигать скорости Mach 5 или еще больше.

Это, естественно, привело к вопросу: могут ли существующие истребители четвертого и пятого поколения, работающие на скоростях около Mach 2 или менее, стать скоростными демонами со скоростью Mach 5?

Речь идет о двигателе Sabre от британской компании Reaction Engines. Sabre стремится объединить преимущества обоих традиционных реактивных двигателей с ракетными двигателями. Наземные испытания показали, что с этим двигателем истребитель способен летать быстрее, чем Mach 3, сообщает Defense News.

Читайте: Пентагон придумал, как избавить истребители F-35 от турецких компонентов

«Уникальной особенностью Sabre является предварительный охладитель, который снижает температуру поступающего сжатого воздуха», — объясняет британский сайт Forces.com. «Это означает, что двигатель не должен выдерживать экстремальные температуры, для которых требуются специальные материалы».

«На больших высотах это ракета, но на малых высотах она работает как реактивный двигатель — всасывает и сжимает воздух».

Одним из вариантов, который RAF рассматривает для разработки гиперзвуковых двигателей, является добавление технологии предварительного охлаждения к газотурбинному двигателю EJ-200, который в настоящее время питает Typhoon.

Увы, это не то же самое, что прикрепить гиперзвуковой двигатель к истребителю.

Изменение истребителя четвертого или пятого поколения, такого как F-16 или F-35, вызвало бы множество проблем с планером, аэродинамикой и авионикой.

Новая британская программа по гиперзвуковому оружию стоимостью 12,2 миллиона долларов будет использована для того, чтобы подтолкнуть Великобританию к гиперзвуковой гонке, в которой в настоящее время доминируют США, Россия и Китай. Например, гиперзвуковые исследования, как ожидается, принесут плоды в разработке двигателей для Tempest, британского истребителя шестого поколения.

Ожидается, что 80% западных истребителей будут четвертого поколения в обозримом будущем, а гиперзвуковые ракеты — это способ сохранить актуальность старых самолетов. «Мы работаем с некоторыми другими странами, чтобы выяснить, сможем ли мы создать возможности для Mach 5 за четыре года», — сказал вице-маршал авиации Саймон Рошель, начальник отдела авиационного персонала. «Будут другие, преследующие более высокие скорости… но вы начнете изменять химические свойства, физические свойства и свойства металла в реальной системе оружия».

«Одна из причин быстро развивающегося высокоскоростного оружия заключается в том, чтобы эти самолеты сохранили свое преимущество, — сказал Рошель. — В настоящее время существует проблема и конкуренция с расстоянием, скоростью, и мы должны мобилизоваться, чтобы быть готовыми взять это на себя”.

Другими словами, гиперзвуковые двигатели не превратят Typhoon, F-15 или F-22 в гиперзвуковые истребители со скоростью Mach 5. Вместо этого гиперзвуковые ракеты сделают эту работу. Это тот же подход, который позволяет шестидесятилетним B-52 оставаться грозным оружием, вооружая их умными бомбами. Платформа остается прежней, но полезная нагрузка обновляется по мере развития технологий.