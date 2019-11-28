Инженеры из Токийского университета создали робота, который может подниматься по вертикальной лестнице (ВИДЕО)

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Исследователи успешно построили четвероногого робота, способного подниматься по лестнице.

Четырехлапые существа, как живые, так и роботизированные, исторически испытывали трудности с подъемом по лестнице — и это длится до сих пор, информирует enovosty.com/news.

Исследователи из Токийского университета создали четвероногого робота, способного подниматься по вертикальной лестнице без посторонней помощи.

Робот дебютировал на Международной конференции по интеллектуальным роботам и системам в начале этого месяца.

Достижение являет собой физический подвиг четвероногого робота, который приближается к возможностям живых животных. Собаки-роботы, созданные другими исследовательскими группами, обучены открывать двери, выдерживать дестабилизирующие удары и бегать по неровной поверхности.

Правительственные учреждения уже начали выражать заинтересованность — в начале этого года полиция Массачусетса начала работать с роботизированной собакой, разработанной Boston Dynamics.

Посмотрите, как робот из Токийского университета поднимается по лестнице, приближая эти машины на одну ступеньку к мировому господству.

Робот весит почти 7 кг и оснащен 3D-камерами на голове и сенсорными датчиками на конечностях.

Робот обладает 23 степенями свободы — отдельные части его конечностей могут двигаться: пять степеней свободы в каждой ноге, две для датчиков с двойным лазерным дальномером и одна для головы.



Робот использует нейронную сеть, чтобы автоматически научиться балансировать, поднимаясь по лестнице.



Оказавшись на вершине лестницы, робот использует свои задние конечности, чтобы захватить верхнюю ступеньку и переместить свой вес вперед.



Робот был специально запрограммирован на подъем по лестнице, используемой в демонстрационном видео, но исследователи планируют научить его подниматься по лестнице любых размеров.



Согласно IEE Spectrum, настоящие четвероногие существа могут подниматься по лестницам под углом, но им тяжело осилить вертикальные лестницы, а этот робот способен справиться и с вертикалями.



Смотрите полное видео демонстрации робота, поднимающегося по лестнице: