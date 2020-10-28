Northrop Grumman построит для Австралии первый разведывательный БПЛА MQ-4C Triton

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Компания Northrop Grumman инициировала процесс создания первого в Австралии беспилотного самолета морской разведки и наблюдения (ISR) MQ-4C Triton.

«MQ-4C Triton будет очень важным средством ISR для Австралии», — сказал командир авиации Терри ван Харен, военный атташе RAAF при посольстве Австралии. «Он идеально подходит для условий эксплуатации в Австралии, учитывая его способность летать на большой высоте, длительный срок службы и впечатляющий набор датчиков. Королевские ВВС Австралии с нетерпением ждут возможности использовать MQ-4C вместе с другими самолетами ISR и такими самолетами, как P8A Poseidon», информирует enovosty.com/news.

Поставка первого самолета запланирована на 2023 год.

MQ-4C — это совместная программа разработки ВВС Австралии и ВМС США, которая обеспечивает круглосуточную морскую разведку дальнего действия. Работая на высотах, превышающих 15 тысяч метров, Triton может охватить более двух с половиной миллионов квадратных километров океана и прибрежных районов за один полет, обеспечивая беспрецедентную осведомленность о происходящем в этих местах.

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Высотный дрон с большой продолжительностью полета был разработан в рамках программы Broad Area Maritime Surveillance (BAMS). Его основным датчиком наблюдения является многофункциональный активный датчик AN/ZPY-3 (MFAS) с AESA-диапазоном X, который способен вести обзор на 360 градусов.

Источник: Defenseworld