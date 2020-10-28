Армия Нидерландов испытала новейшее устройство для сбивания дронов (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Армия Нидерландов испытала новейшее устройство для сбивания дронов (ВИДЕО) Армия Нидерландов испытала новейшее устройство для сбивания дронов (ВИДЕО)

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Армия Нидерландов недавно завершила испытание боевого беспилотника с использованием современного устройства, называемого SMASH Fire Control System от Smart Shooter.

Солдаты всех родов войск, включая ВВС, спецназ и морскую пехоту, приняли участие в испытании, которое проводилось в тесном сотрудничестве с голландским партнером Smart Shooter, TBM bv.

Испытания проходили на территории центра знаний об оружии и боеприпасах в Харде. Большинство солдат впервые познакомились с системой утром перед испытанием и использовали ее на штурмовой винтовке Colt 5,56, чтобы сбивать различные виды дронов с расстояния до 150 метров.

Согласно пресс-релизу компании, испытание прошло успешно, и система оказалась очень эффективной, поскольку все цели были сбиты и уничтожены.

VIDEO: Dutch Army tests Smart Shooter’s SMASH solution pic.twitter.com/9fxuNoYwAG — Defence Blog (@Defence_blog) October 28, 2020

Как отмечает компания, SMASH — это проверенное в боях решение для управления огнем для стрелкового оружия, которое гарантирует, что каждый снаряд настигнет свою цель.

Благодаря уникальной способности «Один выстрел — одно попадание», SMASH позволяет оператору быстро и эффективно нейтрализовать любую наземную или воздушную цель, пилотируемую или беспилотную. Это экономичное решение, которое можно интегрировать в любой тип штурмовой винтовки и комбинировать с другими системами C-UAS, чтобы обеспечить эффективное решение для многоуровневой защиты, подходящее для современного поля боя.

Источник: Defence-blog