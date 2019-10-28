Дешево, хитро и безумно опасно: подводные лодки с AIP — настоящие убийцы

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Использование AIP сделало современные дизель-электрические субмарины эффективными убийцами.

Одним из наиболее важных улучшений в подводных лодках послевоенной эпохи является система независимой воздушной тяги (AIP). Впервые запущенная в 1990-х годах, разработка AIP изменила способы работы неядерных подводных лодок, позволив им дольше сражаться и прятаться под водой. В сочетании с их чрезвычайной тишиной использование AIP сделало современные дизель-электрические субмарины эффективными убийцами, способными преследовать и топить свою добычу даже в сложной обстановке противолодочной войны, информирует enovosty.com/news.

Обычные неядерные силовые подводные лодки ранее проводили много времени на поверхности. Оснащенные дизель-электрическими двигателями, эти подводные лодки нуждались в приземном воздухе для запуска двигателей и зарядки аккумуляторов. Это имело неблагоприятный эффект ограничения количества времени, которое подводная лодка могла бы проводить под водой, и означало, что дизель-электрические подводные лодки обычно оставляли порт на поверхности, а затем погружались один раз в зону патрулирования. Зависимость от приземного воздуха также ограничивала количество времени, в течение которого подводная лодка могла оставаться под водой во время боя.

AIP, хотя и не предоставляет дизель-электрической подводной лодке ту же подводную остаточную мощность, что и атомной подводной лодке, все еще является радикальным улучшением. Существует несколько типов двигательных систем AIP. Система Sterling является одним из старейших дизельных генераторов с замкнутым контуром, за которым следуют химические топливные элементы. Последней тенденцией в системах AIP является использование мощных, долговечных литий-ионных аккумуляторов.

За последние три десятилетия китайские технологии подводных лодок стремительно росли, быстро переходя от устаревших дизель-электрических подводных лодок класса «Ромео» к более современным конструкциям. Один из последних классов подводных лодок в Китае — подводная лодка класса 039А или Yuan. Подводная лодка примерно похожа на советско-российский класс Kilo, с пулевидным корпусом и большим парусом, но при весе 3600 тонн Yuan на двадцать процентов больше. Подводные лодки имеют максимальную скорость погружения в двадцать узлов и являются первыми китайскими подводными лодками, использующими AIP. Класс оснащен шестью 533-мм стандартного диаметра торпедными аппаратами, способных запускать торпеды, противокорабельные ракеты (ПКР) Klub, С-802 ПКР или морские мины.

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Немецкий тип 212, считающийся одной из самых совершенных дизель-электрических ударных подводных лодок в мире, был первым, кто использовал систему AIP, использующую водородные топливные элементы. По словам представителя подводной лодки Х.И. Саттона, в приборах типа 212 используются водородные топливные элементы с протонообменной мембраной, что позволяет подводным лодкам оставаться под водой в течение трех недель, практически не обнаруживая себя. Х-образные кормовые плоскости позволяют кораблю работать вблизи морского дна или на мелководье. Тип 212 может работать под водой на двенадцати узлах и имеет шесть 533-миллиметровых торпедных аппаратов для торпед Sea Sea, противокорабельных ракет и мин. Тип 212 эксплуатируется Германией, Италией, Норвегией и Польшей.

Еще один высокоразвитый класс подводных лодок из Японии, класс Soryu, — это большая дизель-электрическая подводная лодка весом 4600 тонн с двигателем AIP. В классе Soryu используется оригинальная шведская система AIP Kockums, чтобы оставаться под водой. Самая последняя в классе подводная лодка Oryu, была запущена в начале октября 2018 года в Кобе, Япония. Oryu — первая подводная лодка, оснащенная большим набором литий-ионных топливных элементов того же типа, что и ноутбуки и электромобили, которые служат мощным долговременным резервуаром энергии для длительной эксплуатации под водой. Как и у типа 212, подводные лодки Soryu имеют кормовые плоскости в форме буквы Х. Каждая подводная лодка оснащена шестью 533-миллиметровыми торпедными аппаратами для запуска тяжелых торпедных снарядов типа 89, противокорабельных ракет и мин «Гарпун».

Дед подводных лодок AIP, шведский класс Gotland, был первой подводной лодкой, оснащенной классом с передовой двигательной установкой. При водоизмещении всего 1600 тонн, три лодки класса «Готланд» меньше, чем многие дизель-электрические подводные лодки, но Швеция мало использует большие подводные лодки в ограниченных границах Ботинского залива и Балтийского моря. Подводные лодки оснащены четырьмя 533-миллиметровыми торпедными аппаратами, и являясь уникальными среди подводных лодок, они могут перевозить до сорока восьми мин, установленных снаружи на корпус, для быстрого посева минных полей.

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