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Китай успешно испытал свой беспилотник AR-500C в высокогорных условиях

Главная » Последние новости » Новости технологий » Китай успешно испытал свой беспилотник AR-500C в высокогорных условиях
 
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В воскресенье Китай успешно провел испытания своего беспилотного аппарата вертолетного типа AR-500C в Тибете, завершив свое самое важное высотное испытание в условиях противостояния Народно-освободительной армии (НОАК) с индийскими войсками.

В аккаунте Weibo НОАК было опубликовано несколько изображений и видео, на которых запечатлен дрон и команда тестировщиков из горных мест, информирует enovosty.com/news.

AR-500C является единственным беспилотником в арсенале НОА, способным взлетать с высоты 5000 метров и имеющим потолок полета в 6700 метров. Он имеет запас хода пять часов, максимальную скорость 170 километров в час с максимальным взлетным весом 500 килограммов.

Его основными задачами являются разведка и ретрансляция связи, но при оснащении дополнительными устройствами он также может выполнять электронную атаку, целеуказание, огневой удар, доставку грузов и разведку ядерной радиации и химического загрязнения, согласно заявлению AVIC.

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Это позволяет размещать на нем различные полезные нагрузки, такие как сигнальная разведка, реле сигналов, электронное и видеонаблюдение, помимо оборудования радиоэлектронной борьбы.

Китай успешно испытал свой беспилотник AR-500C в высокогорных условиях
Китай успешно испытал свой беспилотник AR-500C в высокогорных условиях

Разработанный Китайской авиационной корпорацией (AVIC), AR-500C совершил первый полет в мае этого года и был разработан для военных и гражданских наблюдательных миссий.

Дрон оснащен специально разработанными роторами и мощным двигателем, способным выдерживать длительные полеты на большой высоте в условиях пониженного давления воздуха.

Источник: Defenseworld


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