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Южная Корея выведет из эксплуатации вертолеты Bell UH-1H. Чем их заменят?

Главная » Последние новости » Новости технологий » Южная Корея выведет из эксплуатации вертолеты Bell UH-1H. Чем их заменят?
 
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Южнокорейская армия выведет из эксплуатации вертолеты UH-1H, чтобы заменить их многоцелевыми вертолетами Surion местного производства.

В армии насчитывалось 129 вертолетов Bell UH-1H. За этот период они налетали 792 000 часов и 146 миллионов километров, информирует enovosty.com/news.

Обновленная версия Surion также может быть развернута в ближайшее время. Эти вертолеты будут использоваться для перевозки пациентов скорой помощи.

KUH-1 Surion был разработан компанией Korea Aerospace Industries (KAI) и Airbus Helicopters (Франция, Германия). Он будет использоваться в различных миссиях, таких как нападение войск, поисково-спасательные операции, тактические перевозки, связь и медицинская эвакуация. В нем могут находиться пилот, второй пилот, два стрелка и девять военнослужащих.

Вертолет оснащен инерциальной навигационной системой, системой глобального позиционирования, автоматической системой управления полетом, перспективным инфракрасным радаром и цифровой картой MAP.

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Surion также оснащен системой мониторинга за состоянием здоровья, модульной системой оружия, системой противодействия, инфракрасными и электронными датчиками, приемником радиолокационных предупреждений и многим другим оборудованием.

Вертолет оснащен шестью ракетами класса «воздух-воздух» BGM-71. BGM-1 TOW — противотанковая управляемая ракета, спроектированная и разработанная Hughes Aircraft. Максимальная дальность действия ракеты составляет 3750 метров. Она весит от 3,9 кг до 5,9 кг.

Источник: defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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