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Специалисты NASA узнали, почему землетрясения начали происходить чаще

Главная » Последние новости » Новости технологий » Специалисты NASA узнали, почему землетрясения начали происходить чаще
 
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Ученые NASA выяснили, почему на Земле с каждым годом все чаще происходят землетрясения. По их мнению, причиной является отдаление Луны.

Мэтью Фанк, сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA, заявил, что на данный момент происходит постепенное отдаление Луны от Земли. Именно это, по его мнению, провоцирует более интенсивные и частые землетрясения, информирует enovosty.com/news.

Фанк напомнил, что именно из-за Луны на Земле происходят приливные волны, пытающиеся вращаться со скоростью планеты. Из-за отдаления Луны происходит замедление вращения Земли. В результате, из-за отсутствия синхронности возникают более частые землетрясения.

На данный момент точно неизвестно, как именно происходит весь этот процесс. В NASA предполагают, что из-за отдаления спутника в ядре Земли могут происходить какие-то изменения.

Добавим, что на протяжении каждого года Луна отдаляется от нас на 4 сантиметра.

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Ученые считают, что связь между изменением скорости вращения планеты и землетрясениями однозначно есть. Сейчас идут многочисленные исследования, посвященные этому вопросу. Специалисты намерены спрогнозировать, как часто планету будет «трусить» в ближайшем будущем.


Автор: Катерина Лукьянчук
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