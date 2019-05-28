Запущена 450-летняя онлайн-трансляция, демонстрирующая разложение пластиковой бутылки (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Запущена 450-летняя онлайн-трансляция, демонстрирующая разложение пластиковой бутылки (ВИДЕО) Запущена 450-летняя онлайн-трансляция, демонстрирующая разложение пластиковой бутылки (ВИДЕО)

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Специалисты Всемирного фонда дикой природы запустили самую длинную в истории человечества прямую трансляцию. Теперь все желающие смогут отслеживать процесс разложения пластиковой бутылки.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил трансляцию разложения пластиковой бутылки. Зрители на протяжении 450 лет смогут наблюдать за этим процессом, информирует enovosty.com/news.

Стрим обнародовали на Facebook-странице сообщества.

В подписи к видео сказано, что WWF призывает мир заключить документ, предусматривающий предотвращение глобального загрязнения мирового океана пластиком. Фонд напомнил также, что каждый год на Земле люди создают 25 млн тонн пластикового мусора. Меньше трети от этого количества идет на переработку.

Длительность трансляции в 450 лет выбрана не случайно. Эксперты подсчитали, что именно столько лет понадобится на полное разложение.

Организаторы уверены, что их акция привлечет внимание человечества к экологическим проблемам. Читателям также предоставляется возможность поставить свою подпись под петицией с требование остановить процесс загрязнения планеты.