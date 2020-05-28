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ВВС Германии, Франции и Испании создают истребитель нового поколения

Главная » Последние новости » Новости технологий » ВВС Германии, Франции и Испании создают истребитель нового поколения
 
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Немецкий Бундесвер заявил во вторник, что военно-воздушные силы Германии, Франции и Испании согласовали набор показателей эффективности для руководства разработкой европейского истребителя нового поколения.

Официальные лица выберут нужные функции из набора 10 возможных системных архитектур Next-Generation Weapon System (NGWS). Этот шаг позволит странам-партнерам «синхронизировать» свои соответствующие программы развития, информирует enovosty.com/news.

Европейская программа Future Combat Air System (FCAS) состоит из пилотируемого самолета-истребителя следующего поколения (NGF), NGWS и беспилотных летательных аппаратов (удаленных носителей) специальных возможностей, таких как разведка и удар. Новый истребитель рассматривается в качестве футуристического авиационного оружия, которое заменит флоты Rafale и Eurofighter во Франции и Германии, начиная с 2040 года.

Утверждены критерии производительности для европейского истребителя следующего поколения

Истребитель следующего поколения (NGF)

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Так называемое боевое облако, работающее на искусственном интеллекте, будет перекачивать данные команды и управление между всеми программными платформами, создавая, по существу, летающую сеть датчиков и оружия с центром NGF.

«10 различных системных архитектур для NGWS, которые в настоящее время находятся в разработке, имеют разные направления, например, в отношении вооружений, маневренности и дальности полета основного реактивного самолета и его вспомогательных дронов», — говорится в заявлении Бундесвера.

Высшие должностные лица военно-воздушных сил из участвующих стран также договорились о «Common Understanding Connectivity» (CUC), руководстве по соединению национальных систем в будущем сценарии FCAS.

Источник: Defenseworld


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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