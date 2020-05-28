Украина внедряет новые подходы в сфере нацбезопасности в связи с космическими и биологическими войнами в будущем, — Данилов

Главная » Последние новости » Новости технологий » Украина внедряет новые подходы в сфере нацбезопасности в связи с космическими и биологическими войнами в будущем, - Данилов Украина внедряет новые подходы в сфере нацбезопасности в связи с космическими и биологическими войнами в будущем, - Данилов

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Украина в ближайшей перспективе будет расширять сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности, поскольку мир в будущем ждут глобальные космические и биологические войны, - заявил Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексей Данилов.

Данилов убеждён, что Украине необходимо рассматривать новые подходы и концепции в сфере национальной безопасности, поскольку мир движется вперёд и в будущем противостояние будет уже несколько другого уровня. В связи с этим, Украина должна быть готова к новым вызовам. , информирует enovosty.com/news.

Расширение сотрудничества с США в сфере кибербезопасности является приоритетным и безотлагательным, — заявил Данилов на встрече со временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин.