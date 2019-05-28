Redmi представил новые бюджетные смартфоны

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Принадлежащий Xiaomi суббренд Redmi порадовал поклонников новыми моделями. Линейка состоит из двух смартфонов — K20 Pro и K20.

Redmi выпустил два бюджетных флагмана. Первая топовая модель получила название K20 Pro, а ее «младшая сестра» — К20. Эти две новинки радуют довольно мощными техническими характеристиками и наличием сверхузких рамок дисплея, информирует enovosty.com/news.

20 Pro был создан на базе процессора Snapdragon 855, а в основе К20 — Snapdragon 730. Оба устройства имеют дисплей диагональю 6,39 дюйма. Разрешение их экрана — Full HD+.

Топовая версия новинки комплектуется либо 6 ГБ, либо 8 ГБ оперативки. Также K20 Pro рассчитана на размер встроенной памяти от 64 ГБ до 256 ГБ. К20 имеет более скромные показатели: оперативной памяти 6 ГБ, а встроенной – от 64 ГБ до 128 ГБ.

Две новинки получили тройную камеру. Главный объектив рассчитан на 48Мп, ультраширокая камера – на 13Мп, а телеобъектив – на 8Мп. Фронтальная камера не сильно отстала от основной, веди имеет разрешение 20 Мп.

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Цена на К20 стартует от 290 долларов. Стоимость сильно зависит от выбора объема памяти. За K20 Pro придется выложить от 360 долларов.