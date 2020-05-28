Google выплатит надбавку к зарплате в размере 1000$ сотрудникам, которые до конца года будут работать удаленно

Главная » Последние новости » Новости технологий » Google выплатит надбавку к зарплате в размере 1000$ сотрудникам, которые до конца года будут работать удаленно Google выплатит надбавку к зарплате в размере 1000$ сотрудникам, которые до конца года будут работать удаленно

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Компания Google готова выплатить по тысяче долларов своим сотрудникам по всему миру, поощряя их работать удаленно до конца этого года, - заявил в своём блоге Генеральный директор компании Google Сундара Пичаи.

Пичаи даже предложил потратить данную надбавку к зарплате и купить необходимое оборудование, чтобы сделать работу своих сотрудников на удаленке более комфортной и продуктивной. , информирует enovosty.com/news.

Директор Google убеждён, что пока ситуация с пандемией коронавирусной инфекции не стабилизируется и пока мир не найдёт решение этой проблемы, тем сотрудникам, кто может работать удаленно, необходимо оставаться дома, а компания будет всячески это поощрять, в том числе и материально.